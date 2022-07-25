В МТС начались продажи смартфонов POCO F4 GT и POCO F4

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфонов POCO F4 GT и POCO F4. Обе новинки получили отличные экраны и высокую производительность, а самая «прокачанная» модель способна заряжаться до 100% всего за 17 минут!

POCO F4 GT оснащается большим ярким 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1080 x 2400 точек, что соответствует стандарту Full HD+. Впечатляющую производительность устройства обеспечивает передовой процессор Snapdragon 8 Gen 1, выполненный по технологии 4 нм. Сочетание возможностей экрана и высокая производительность особенно придется по душе поклонникам мобильного гейминга.

Для создания фото и видео в POCO F4 GT предусмотрена основная тройная камера с разрешением основного сенсора 64 Мп. Фронтальная камера на 20 Мп умеет улучшать качество селфи с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и поддерживает режим таймлапс-видео. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч, который способен заряжаться до 100% невероятно быстро – всего за 17 минут. В комплекте идет удобный Г-образный кабель – он позволяет играть во время зарядки, не мешая при этом.

Игровой смартфон POCO F4 GT с 12/256 ГБ памяти все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 2149 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 207 рублей, в на два года – 119 рублей.

POCO F4 готов предложить схожий по возможностям 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1080 x 2400 пикселей. От царапин и повреждений он защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Аппарат собран на основе мощного 7-нанометрового процессора Snapdragon 870 с поддержкой 5G.

Основная тройная камера POCO F4 с модулями на 64+8+2 Мп оснащена оптической стабилизацией изображения. Селфи-камера получила сенсор на 20 Мп. Насыщенный и громкий звук обеспечивают два стереодинамика. Батарея емкостью 4500 мАч подерживает технологию быстрой зарядки, благодаря которой устройство способно заряжаться до 100% за 38 минут.

POCO F4 с 8/256 ГБ памяти в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 1499 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 140 рублей, а на два года – 73 рубля.