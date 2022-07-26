Meta позволит пользователям Facebook зарабатывать на видео

Компания Meta Platforms позволит пользователям социальной сети Facebook зарабатывать на видео, в которых используется лицензионный музыкальный контент. За счёт этого платформа должна лучше конкурировать с популярным сервисом коротких видео TikTok.

Meta в сотрудничестве с представителями музыкальной индустрии разработала инструмент под названием «Менеджер прав», который поможет владельцам контента защитить свои права. По данным источника, авторы видео, в которых используются лицензионные музыкальные произведения, будут получать 20 % дохода от своих роликов. Остальная часть дохода будет делиться между правообладателями и Meta. Данный способ монетизации предполагает, что пользовательские видео не должны быть короче 60 секунд и в них должна быть визуальная составляющая. Это означает, что лицензионная музыка сама по себе не может являться основой роликов.

Согласно имеющимся данным, функция «Менеджер прав» начнёт развёртываться для авторов музыкальных роликов в Facebook на этой неделе. Соответствующие требованиям платформы видео будут зарабатывать деньги с помощью рекламы In-Stream (демонстрируется во время воспроизведения ролика). Сначала такая возможность появится у пользователей Facebook из США, а позднее она станет доступна в других регионах мира.