Разработчики Winamp выпустили новую версию легендарного медиаплеера — сборка получила номер 5.9 RC1. В этой версии сохранены все основные особенности оригинала, а также добавлены новые возможности.

Плеер умеет импортировать библиотеку iTunes, поддерживает беспроводную синхронизацию с Winamp для Android и даёт возможность управлять плейлистом прямо из браузера (для этого есть отдельный виджет).

Из нововведений отметим улучшение работы в Windows 11 и поддержку видеокодека VP8. Помимо этого, исправлен ряд ошибок, а также изменены системные требования. Из сборки удалена поддержка Windows XP и Vista, теперь минимальной подходящей системой является Windows 7 SP1.

Помимо этого, теперь некоторые старые версии скинов для плеера не будут работать из-за смены среды разработки. Сама сборка 5.9 RC1 пока не считается полноценным релизом, так что остаётся ждать обновлений. Скачать Winamp 5.9 RC1 можно здесь. А тут можно скачать языковые пакеты. Всё это доступно бесплатно.

Отметим, что Winamp обрёл популярность в конце 90-х годов и нарастил её в начале 2000-х. В наше время ему есть немало замен, однако многие до сих пор используют старые сборки плеера из ностальгических соображений.