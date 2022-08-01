В МТС начались продажи флагманского смартфона Xiaomi 12X

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи флагманского смартфона Xiaomi 12X. Высокопроизводительная новинка с дисплеем высочайшего класса, мощной камерой со множеством кинематографических режимов доступна в рассрочку от 112 рублей в месяц.

Xiaomi 12X – это самая доступная модель из линейки актуальных флагманов Xiaomi. Смартфон оснащен компактным 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления кадров 120 Гц. Этот дисплей может претендовать на звание одного из лучших в индустрии смартфонов. Он способен воспроизводить богатую цветовую палитру из более 68 млрд оттенков. Повышенная частота дискретизации 480 Гц позволяет реагировать на команды пользователя практически мгновенно. В целом, экран Xiaomi 12X побил 14 рекордов параметров качества изображения и получил наивысшую оценку А+ от команды специалистов DisplayMate, что говорит о признании со стороны экспертного сообщества.

Создавать шедевры фотографии и крутые ролики поможет умная тройная камера с расширенными возможностями видеосъемки. Она умеет снимать видео в качестве 8K и поддерживает 6 киноэффектов. Основной модуль с сенсором от Sony на 50 Мп отлично справляется с любыми условиями освещения, демонстрируя живые насыщенные цвета и точную передачу деталей. Дополняет его сверхширокоугольный модуль на 13 Мп для создания панорамных снимков и теле-макрообъектив на 5 Мп для съемки с близкого расстояния. Запечатлеть яркое и запоминающееся селфи поможет фронтальная камера на 32 Мп.

Ширина Xiaomi 12X составляет всего 69,9 мм, поэтому смартфоном будет удобно пользоваться одной рукой. Высокое качество звука гарантируется благодаря стереодинамикам с точной настройкой от Harman Kardon. Внутри установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, самый энергоэффективный в истории линейки Xiaomi. Поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт позволяет заряжать его всего за 39 минут.

Новый флагманский смартфон Xiaomi 12X с 8/256 ГБ памяти все желающие могут приобрести единым платежом за 2229 рублей. Он также доступен в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка!» при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи МТС. В рассрочку на год в ежемесячный платеж составит 216 рублей, на два года – 112 рублей.