Все игры нового сезона Английской Премьер-лиги покажут в прямом эфире на VOKA

До события, которого ждут миллионы болельщиков, осталось 3 дня: 5 августа стартует новый сезон Английской Премьер-лиги 2022-2023. Противостояние лучших клубов высшего дивизиона откроет встреча между клубами «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Этот матч, как и все другие игры сезона, белорусские фанаты смогут посмотреть в прямом эфире VOKA.

Традиционно в турнире участвуют 20 команд. В течение сезона состоится 38 туров. Все встречи первого тура пройдут в выходные 6-7 августа.

В ноябре и декабре из-за Чемпионата мира по футболу в Катере в АПЛ запланирован 6-недельный перерыв. После 16-го тура, который состоится 12-13 ноября, многие футболисты отправятся в свои национальные сборные. Матчи возобновятся 26 декабря.

По итогам сезона три последних клуба в турнирной таблице получат понижение в классе и вылетят в Чемпионшип, а первые четыре пройдут в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. Команда на пятом месте получит путевку в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Закончится сезон 28 мая.

За всеми событиями можно будет следить на VOKA в разделе «Setanta Sports».

Благодаря расширению партнерства VOKA и Setanta Sports прямые эфиры всех спортивных событий телекомпании доступны на видеосервисе VOKA по подписке «Все включено». Это позволяет белорусским болельщикам смотреть любой матч или турнир, не ограничиваясь теми передачами, которые показывают на спортивных каналах Setanta Sports, в отличном качестве и на разных устройствах – от мобильного телефона до Smart TV.