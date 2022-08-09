hoster.by запустил первый подписочный тариф

Компания hoster.by запускает новый тарифный план «Актуальный», который нацелен на поддержку онлайн-инициатив малого и среднего бизнеса в Беларуси. Условия нового тарифа определены таким образом, чтобы предпринимателям не приходилось создавать кассовый разрыв, сразу оплачивая хостинг на продолжительный срок для получения максимальной скидки. Теперь даже более значительную скидку в 50% можно получить с первого месяца оплаты при условии подписки на ежемесячный платеж в 10 рублей.

Ежемесячный платеж работает с помощью технологии рекуррентных платежей системы ASSIST. Клиент при первой оплате привязывает платежную карту и каждый месяц с нее списывается фиксированная сумма — 1/12 стоимости годовой подписки с учетом 50% скидки. Для того, чтобы у клиента не отключилась услуга хостинга из-за несвоевременной оплаты, система делает попытку списания денег за 10 дней до крайнего срока. Если при этом возникнут какие-либо трудности – сначала на связь выйдет отдел обслуживания клиентов и поможет решить проблему.

Технические характеристики нового тарифа соответствуют знакомому пользователям хостингу «Оптима», но цена при этом в 2 раза ниже:

Размещение до 10 сайтов

10 Гб на SSD-диске

20 баз данных

20 Гб для хостинга бизнес-почты

30 дней хранения ежедневных резервных копий

450 приложений с установкой в 1 клик

На новом тарифе вместе с хостингом для 10 сайтов пользователь получает услугу корпоративной почты с возможностью использовать ее для 10 доменных имен.

Тариф «Актуальный» будет доступен только для новых пользователей и текущих клиентов на тарифе «Лайт».

Подробное описание и регистрация по ссылке.