hoster.by запустил первый подписочный тариф

Компания hoster.by запускает новый тарифный план «Актуальный», который нацелен на поддержку онлайн-инициатив малого и среднего бизнеса в Беларуси. Условия нового тарифа определены таким образом, чтобы предпринимателям не приходилось создавать кассовый разрыв, сразу оплачивая хостинг на продолжительный срок для получения максимальной скидки. Теперь даже более значительную скидку в 50% можно получить с первого месяца оплаты при условии подписки на ежемесячный платеж в 10 рублей.  

Ежемесячный платеж работает с помощью технологии рекуррентных платежей системы ASSIST. Клиент при первой оплате привязывает платежную карту и каждый месяц с нее списывается фиксированная сумма — 1/12 стоимости годовой подписки с учетом 50% скидки. Для того, чтобы у клиента не отключилась услуга хостинга из-за несвоевременной оплаты, система делает попытку списания денег за 10 дней до крайнего срока. Если при этом возникнут какие-либо трудности – сначала на связь выйдет отдел обслуживания клиентов и поможет решить проблему.  

Технические характеристики нового тарифа соответствуют знакомому пользователям хостингу «Оптима», но цена при этом в 2 раза ниже:  

  • Размещение до 10 сайтов
  • 10 Гб на SSD-диске 
  • 20 баз данных 
  • 20 Гб для хостинга бизнес-почты 
  • 30 дней хранения ежедневных резервных копий 
  • 450 приложений с установкой в 1 клик 

На новом тарифе вместе с хостингом для 10 сайтов пользователь получает услугу корпоративной почты с возможностью использовать ее для 10 доменных имен. 

 

Тариф «Актуальный» будет доступен только для новых пользователей и текущих клиентов на тарифе «Лайт».  

Подробное описание и регистрация по ссылке.

 

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Опубликовал: KVbot,

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