Резидент «Сколково» создал замену популярного британского компьютера Raspberry Pi

Запуск производства нового отечественного малогабаритного одноплатного компьютера готовится в октябре 2022 года. Российскую версию продукта представил резидент «Сколково», НПО «РэйнбовСофт» совместно с партнером НПО «Интеллект». Об этом сообщается на официальном сайте «Сколково».

Малогабаритный одноплатный компьютер Repka Pi, как и его известный аналог Raspberry Pi 3 из Великобритании, предназначен для широкого круга задач. В первую очередь, в качестве платформы для обучения IT-специальностям. Компьютер можно также использовать для взаимодействия по промышленным интерфейсам с разными устройствами, как встраиваемую систему сбора данных, управления, передачи информации. Разработка имеет собственную операционную систему с пакетом необходимых программ. Отдельно Repka Pi будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения и программирования.

Разработка и производство полностью осуществляется на российском предприятии, а элементная база компьютера частично из России и Китая. Размеры, основные интерфейсы и даже внешний вид идентичны заменяемому Raspberry Pi 3.

Repka Pi имеет на 15-20% лучшую производительность, чем Raspberry Pi 3. Работает так же, как и аналог на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но в отличии от аналога имеет больший объём оперативной памяти (ОЗУ) и кэш процессора.

Начало производства запланировано на октябрь 2022 года, после чего продукт поступит в продажу.