Samsung представила новинки

Компания Samsung провела мероприятие Galaxy Unpacked 2022, в рамках которого широкой публике представили несколько новинок. Одной из них стал смартфон с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 4, который получил незначительные улучшения по сравнению с прошлогодней моделью.

Основной 7,6-дюймовый дисплей выполнен по технологии AMOLED. Он поддерживает разрешение 2176 × 1812 пикселей и обеспечивает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Внешний 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей поддерживает разрешение 2316 × 904 пикселя и частоту обновления от 48 до 120 Гц. Основной дисплей совместим с фирменным стилусом S Pen (продаётся отдельно).

Основная камера располагается на тыльной стороне корпуса. Она объединила в себе 50-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольным сенсором на 12 Мп и телефотомодулем на 10 Мп. В дополнение к этому имеется 10-мегапиксельная фронтальная камера и 4-мегапиксельная камера, размещённая под экраном.

Аппаратной основой новинки стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, который изготавливается в соответствии с технологическим процессом 4 нм. Смартфон оснащён 12 Гбайт оперативной памяти и внутренним накопителем на 256 или 512 Гбайт, либо 1 Тбайт. Автономность обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 25 Вт.

Galaxy Z Fold 4 поддерживает работу в сетях связи пятого поколения (5G). Беспроводное подключение обеспечивают модули Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.2. Поддерживается технология eSIM, а для проведения бесконтактных платежей предусмотрен модуль NFC.

Роль программной платформы играет операционная система Android 12L с фирменным интерфейсом One UI 4.1.1. Смартфон будет поставляться в серо-зелёном, чёрном и бежевом цветовых вариантах исполнения корпуса, а в официальном магазине Samsung можно будет приобрести также версию в бордовом цвете. Поставки Galaxy Z Fold 4 начнутся 26 августа. Розничная стоимость нового флагмана начинается от $1799.

Смарт-часы Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro

Samsung Electronics представила смарт-часы Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro, предлагающие расширенные средства для контроля состояния здоровья.

Сбор жизненных показателей пользователя осуществляется при помощи встроенного сенсора BioActive — это решение на одном чипе, дебютировавшее в прошлогодних Galaxy Watch4, оно сочетает в себе оптический датчик сердечного ритма, электрический сердечный датчик, и анализатор биоэлектрического импеданса. Это позволяет замерять не только частоту сердечных сокращений, но также уровень кислорода в крови и уровень стресса. А пользователи могут непрерывно производить мониторинг ЭКГ и артериального давления. В смарт-часах пятого поколения также дебютировал инфракрасный датчик температуры тела, достаточно точный, чтобы не реагировать на изменения температуры воздуха.

Galaxy Watch5 предлагает комплексную программу не только для организации тренировок, но и средства контроля над отдыхом и восстановлением в послетренировочный период, основываясь на показателе ЧСС. Система даже предоставляет персональные рекомендации по потреблению воды, основываясь на данных потоотделения. Программа Sleep Coaching предлагает месячную программу нормализации сна, отслеживая основные показатели, включая уровень кислорода в крови и храп. Подключаясь к системе умного дома, смарт-часы во время сна владельца регулируют уровень освещения, температуру воздуха на кондиционере и телевизор, пытаясь создать оптимальную атмосферу. Наконец, здесь есть функция контроля падения, и если пользователь вдруг потеряет равновесие, экстренный контакт получит уведомление об инциденте.

Аккумулятор Galaxy Watch5 на 13 % больше, чем у предыдущей модели, и всего за 8 минут зарядки он предлагает 8 часов работы для мониторинга сна — на 30 % быстрее, чем в прошлом году. Впервые за всё время выпуска смарт-часов Samsung установила на дисплей сапфировое покрытие, повысив его прочность на 60 %. Обновлённая платформа One UI Watch 4.5 на базе Wear OS 3.5 предлагает приложения музыкальных платформ Spotify, SoundCloud и Deezer, упрощённые набор текста и совершение вызовов и ряд других функций с интуитивно понятным управлением. В ближайшее время также добавится навигация Google Maps.

Во всех случаях на борту присутствуют процессор Exynos W920 (5 нм, 2 ядра по 1,18 ГГц), 1,5 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт на встроенном накопителе — та же аппаратная платформа была в прошлом году. Смарт-часы Samsung Galaxy Watch5 и Watch5 Pro предлагаются в версиях с поддержкой LTE и без неё — только с Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 + 5 ГГц, NFC и GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo. Galaxy Watch5 в Bluetooth-версии будут продаваться по цене от $279, а за LTE-вариант придётся отдать от $329. Модель Galaxy Watch5 Pro в Bluetooth-ипостаси будет продаваться от $449, а за поддержку LTE придётся отдать от $499. На некоторых рынках приём предзаказов стартует 10 августа, а в розничной продаже новые смарт-часы Samsung появятся 26 августа.

TWS-наушники Galaxy Buds2 Pro

TWS-наушники Galaxy Buds2 Pro на 15 % компактнее своих предшественников, что делает их более комфортными при продолжительном использовании.

Корпус наушников лишь слегка преобразили, сделав покрытие матовым, а не глянцевым. В новинке компания доработала функцию активного шумоподавления. В Galaxy Buds 2 Pro появились режим Ambient Mode, а также технология Voice Direct. Обе функции пригодятся при телефонных разговорах: они эффективно снижают уровень окружающего шума и одновременно усиливают голос говорящего, чтобы собеседнику на другом конце было лучше его слышно.

Не забыли инженеры Samsung и о качестве звука, который в Galaxy Buds 2 Pro значительно улучшен. Каждый наушник имеет по три микрофона и оборудован 10-мм динамиками. Новинка поддерживает передачу 24-битного аудио Hi-Fi Audio и поддерживает технологию Dolby Head Tracking для имитации объёмного кинематографического звука.

Для Galaxy Buds 2 Pro заявляется поддержка Bluetooth 5.3, а также защита от влаги и пыли согласно стандарту IPX7. Дополнительно отмечается поддержка функции SmartThings, которая позволяет найти наушники, если они потерялись.

Каждый наушник Samsung Galaxy Buds2 Pro имеет аккумулятор ёмкостью 61 мА·ч. Это гарантирует до 5 часов работы с включённой функцией шумоподавления или до 8 часов без неё.

Футляр устройства, поддерживающий беспроводную зарядку Qi и оснащённый разъёмом USB-C, имеет батарею на 515 мА·ч, что позволяет увеличить общее время автономной работы Galaxy Buds2 Pro до 18–29 часов с включённой и выключенной функцией шумоподавления.

Беспроводные наушники Galaxy Buds2 Pro будут предлагаться в трёх цветах — белом (White), чёрном (Graphite) и фиолетовом (Bora Purple). Предзаказы на новинку начнут принимать с 10 августа. Фактические продажи стартуют 26 августа. Компания оценила Galaxy Buds2 Pro в $230.