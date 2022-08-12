Торговые сети предложили сэкономить до 300 рублей на гаджетах Huawei к началу школьного сезона

В крупных торговых сетях с 12 августа по 12 сентября – в период подготовки к учебному году – проходит специальная акция на топовые новинки Huawei. Покупателям предлагают сэкономить в среднем 100 рублей на разных устройствах – от беспроводных наушников до ноутбуков, а при покупке смартфона Huawei P50 – получить смарт-часы Huawei Watch GT 3 (46 мм) в подарок.

Специальная акция продлится ровно месяц – с 12 августа по 12 сентября. Совершить выгодно покупки к школе можно по всей стране. На выбор доступно более 30 моделей – от беспроводных наушников до смартфонов и ноутбуков. Также можно сэкономить на покупке планшетов и смарт-часов. На сниженные цены перешли большинство крупных торговых сетей и мобильных операторов, в том числе «5 элемент», МТС и A1.

В акции участвует много новинок. В частности, смартфон Huawei nova Y70 с 64 ГБ внутренней памяти теперь стоит 499 рублей (ранее – 599 рублей). Стала доступна и версия со 128 ГБ за 599 рублей (цена без акции – 649 рублей). Модель вместе с невысокой ценой отличают 6,75-дюймовый экран, мощная батарея емкостью 6000 мАч и тройная камера с основным сенсором на 48 Мп.

Смартфон Huawei nova 9 с тонким корпусом и камерой Ultra Vision обойдется в 1299 рублей (обычно – 1399 рублей). Модель Huawei nova 9 SE с мощной камерой на 108 Мп и экраном на 6,78 дюйма теперь стоит 999 рублей (раньше – 1099 рублей).

Кроме того, на белорусском рынке появился смартфон среднего класса Huawei nova Y90 с тонкими рамками, тройной камерой разрешением 50 Мп, батареей на 5000 мАч и 6,7-дюймовым дисплеем. На акции он стоит 699 рублей (обычная цена – 799 рублей).

При покупке смартфона Huawei P50 по 28 августа торговые сети дают подарок – смарт-часы Huawei Watch GT 3 (46 мм). Представитель флагманской линейки P50 обладает OLED-дисплеем и двухматричной системой камер True-Form, а его стоимость составляет 1999 рублей.

Широко представлены и планшеты. Цены на модель Huawei MatePad 10.4" теперь начинаются с 799 рублей (обычно – от 899 рублей). Планшет MatePad T10 в зависимости от конфигурации стоит от 399 рублей (до этого – от 529 рублей), а MatePad T10s – от 599 рублей (раньше – от 699 рублей). Компактный планшет MatePad 11" со 128 ГБ памяти обойдется в 1199 рублей (цена без акции – 1399 рублей).

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 также стали доступнее – цены на них стартуют от 599 рублей (раньше – от 699 рублей). Их выделяют стильный дизайн, полноценный мониторинг здоровья, более 100 режимов тренировок и до 14 дней работы без подзарядки. В свою очередь для детей по сниженной цене можно найти смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro – всего 399 рублей (обычно – 499 рублей).

Новинка сезона – умные-часы Huawei Watch Fit 2 – теперь стоят от 229 рублей (до этого –от 299 рублей). Среди достоинств – безрамочный AMOLED-экран, Bluetooth-вызовы, анимированные тренировки и функции контроля состояния организма. Только вышедший на рынок ультратонкий фитнес-браслет Huawei Band 7 с мониторингом здоровья и автономной работой до 14 дней обойдется в 149 рублей (раньше – в 169 рублей).

Беспроводные наушники FreeBuds 4 с двумя микрофонами и технологией активного шумоподавления можно приобрести за 399 рублей (до этого – за 499 рублей), а модель FreeBuds 4i – за 229 рублей (раньше – за 299 рублей). На рынке также появились наушники FreeBuds SE с кристально чистым звуком и 24 часами работы на одном заряде – их стоимость составляет всего 149 рублей.

Среди ноутбуков стали доступнее модели Huawei MateBook D14 и MateBook D15 – цены в зависимости от объема накопителя начинаются от 1899 рублей (до начала акции – от 2199 рублей). Ноутбук MateBook D16 с безрамочным экраном на 16,1 дюйма и сканером отпечатка пальца стоит 3199 рублей – на 300 рублей меньше, чем раньше.

Специальная акция, приуроченная к началу учебного года, продлится по 12 сентября. Устройства по сниженным ценам доступны в крупных торговых сетях – как в супермаркетах техники и салонах связи, так и в интернет-магазинах.