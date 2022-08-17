Айтеко и SimpleOne заключили договор о сотрудничестве

Разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Айтеко». Об этом сообщается на официальном сайте «Айтеко».

В рамках партнёрского соглашения специалисты «Айтеко» будут осуществлять комплекс работ по внедрению, настройке и техническому сопровождению продуктов SimpleOne на предприятиях заказчиков.

ESM-платформа и ITSM-система SimpleOne соответствуют требованиям импортозамещения и самым строгим отраслевым требованиям к корпоративным системам. Продукты востребованы предприятиями для проведения цифровой трансформации. Кроме того, решения SimpleOne отвечают индивидуальным потребностям каждого клиента и легко масштабируются под задачи крупных корпоративных заказчиков, обладают удобным и понятным интерфейсом для пользователей, а также поддерживают инструменты No, Low и Pro Code.