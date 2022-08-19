Анонсирован смартфон Realme 9i 5G

Официально представлен смартфон среднего уровня Realme 9i 5G с процессором MediaTek и операционной системой Android 12, дополненной фирменным пользовательским интерфейсом Realme UI 3.0.

Аппарат оборудован 6,6-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, яркостью до 400 кд/м2, частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц. В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается 8-мегапиксельная селфи-камера.

Вычислительная нагрузка легла на чип Dimensity 810, который содержит восемь ядер с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц, графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Предусмотрен слот для флеш-карты формата microSD.

В тыльной части расположена система из трёх камер. Совмещены 50-мегапиксельный основной блок, 2-мегапиксельный портретный модель и 2-мегапиксельный сенсор для макросъёмки. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 18-ваттной зарядкой.

В продажу поступят версии с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, оснащённые накопителем на 64 и 128 Гбайт соответственно. Цена — 190 и 215 долларов США.