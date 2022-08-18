Более 15 000 смартфонов А1 отправит на безопасную утилизацию благодаря участникам акции

А1 подвел итоги проекта по обмену старых мобильных устройств на бонусы. В период с 30 мая по 7 августа участники акции сдали в магазины А1 больше 15 тысяч ненужных мобильных устройств. Среди участников разыграны 10 новых смартфонов.

По условиям акции все желающие (участниками могли стать абоненты любого мобильного оператора) приносили в А1 ненужные телефоны, планшеты, смарт-часы или электронные книги, чтобы компания передала их на безопасную для окружающей среды утилизацию. За каждый принесенный гаджет владельцы получали игровой код для участия в еженедельных розыгрышах смартфонов, а в случае сдачи сразу 5 и более устройств – еще и промокод на бесплатную подписку «Все включено» на видеосервисе VOKA в течение месяца.

Только в Минске за время акции было собрано больше 6 тысяч гаджетов. В регионах максимальное количество устройств накопили жители Гомеля – около 1400. Также в лидерах по сбору оказались участники программы из Бобруйска, Бреста, Гродно и Пинска. Некоторые участники сдавали сразу больше 100 и даже 200 смартфонов. А самым популярным пунктом приема устройств стал магазин компании в Бресте по адресу проспект Машерова, 17 – туда принесли 578 использованных гаджетов. Главный приз – Xiaomi 11T 8GB/128GB – достался десяти победителям розыгрышей.

Несмотря на завершение акции все желающие по-прежнему могут в любое время сдать ненужные мобильные устройства в А1 – в соответствии со стратегией экологического, социального и корпоративного управления (ESG) во всех магазинах А1 организована собственная система сбора оборудования для последующей передачи на безопасную утилизацию.

Исправные и находящиеся в активной эксплуатации гаджеты не представляют опасности для человека и природы. Но, попадая на свалку, они становятся токсичными: высвобождаются содержащиеся в них кобальт, литий, соединения никеля и кадмия и другие небезопасные химические вещества, которые загрязняют воду и почву. При этом содержащиеся в устройствах пластик, а также цветные и драгоценные металлы не используются повторно. Именно поэтому уникальная для Беларуси система от А1 по сбору ненужного электрооборудования позволяет глобально сокращать воздействие на окружающую среду, вовлекая в процесс своих клиентов и развивая их эко-привычки.