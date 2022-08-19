В МТС стартовали продажи ноутбуков Huawei MateBook D14 и Huawei MateBook D15

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи ноутбуков Huawei MateBook D14 и Huawei MateBook D15 на базе процессоров Intel Core 11-го поколения. Быстрые и легкие переносные компьютеры доступны по цене от 96 рублей в месяц.

Ноутбуки Huawei MateBook D14 и D15 оснащаются IPS-экраном с разрешением 1920×1080 пикселей, узкими рамками и широкими углами обзора. Отличные показатели яркости и контрастности гарантируют высокое качество изображения при любых условиях освещения. Ими можно пользоваться с комфортом даже в солнечную погоду.

Быстро справляться с различными задачами в профессиональных программах и играх помогает процессор Intel Core 11-го поколения. Благодаря корпусу из алюминиевого сплава обе модели очень прочны и легки, что позволяет без проблем брать их с собой в дорогу. Веб-камера, снимающая в формате HD, интегрирована в функциональную клавишу на клавиатуре и появляется при нажатии. Кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев дает возможность почти мгновенно загрузить систему и распознать пользователя без ввода пароля.

Huawei MateBook D14 и Huawei MateBook D15 нового поколения отлично интегрированы с экосистемой Huawei, позволяя взаимодействовать с устройствами бренда более эффективно. Так, воспользовавшись функцией Huawei Share вы сможете быстро подключить к ноутбуку свой смартфон Huawei. Просто поднесите его к MateBook, и экран смартфона будет отображаться на лэптопе. Вы сможете быстро перетаскивать файлы между устройствами, а также использовать клавиатуру и мышь для редактирования файлов на ноутбуке, переписки с друзьями или коллегами на смартфоне.

Ключевое отличие между моделями: Huawei MateBook D14 – более компактный, он оборудован 14-дюймовым экраном и весит всего 1,38 кг. Huawei MateBook D15 получил экран с диагональю 15,6 дюйма и весит 1,53 кг.

Ноутбук Huawei MateBook D14 с процессором Intel Core i5 и 8/512 ГБ памяти в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 2299 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут оформить его также в рассрочку, воспользовавшись акцией «Удачная покупка!». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 235 рублей, а на два года – 113 рублей.

Модель Huawei MateBook D15 с Intel Core i3 и 8/256 ГБ для всех желающих доступна за 1899 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 199 рублей, а на два года – 96 рублей.

Версию Huawei MateBook D15 с Intel Core i5 и 8/512 ГБ можно забрать за 2299 рублей. Приобрести его в рассрочку на год можно за 235 рублей в месяц, а на два года – за 113 рублей в месяц.