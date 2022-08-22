Новые смартфоны Xiaomi уже в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи 5 смартфонов Xiaomi с новой конфигурацией памяти. Для приобретения стали доступны смартфоны Xiaomi 12 Lite 8/128GB, Redmi Note 11 Pro 6/128GB, Redmi 10 2022 c 4/64GB и 6/128GB памяти, а также Redmi 10C 3/64GB без NFC.

Xiaomi 12 Lite – упрощенная версия актуального флагмана, помещенная в более тонкий и легкий корпус. Модель порадует своего владельца высокой производительностью, отличными камерами и прекрасным экраном. В ее распоряжении – 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления картинки 120 Гц, основная тройная камера на 108+8+2 Мп и селфи-камера на 32 Мп. Аккумулятор емкостью 4300 мАч получил поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт, с которой смартфон способен полностью заряжаться всего за 41 минуту.

Xiaomi 12 Lite 8/128GB в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 1399 рублей. Он и другие смартфоны доступны также в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка!» При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж за Xiaomi 12 Lite 8/128GB составит 128 рублей, а на два года – 66 рублей.

Redmi Note 11 Pro – прекрасно сбалансированный смартфон, который будет интересен как заядлым игроманам, так и поклонникам качественной мобильной фотографии. Он готов предложить большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080x2400 пикселей и частотой 120 Гц, основную квадрокамеру на 108+8+2+2 Мп и фронтальную камеру на 16 Мп. Длительное время автономной работы обеспечивает батарея 5000 мАч с поддержкой турбо-зарядки мощностью 67 Вт.

Redmi Note 11 Pro 6/128GB для всех желающих доступен за 999 рублей. В рассрочку на год его можно оформить с ежемесячным платежом 91 рубль, а на два года – за 47 рублей в месяц.

Redmi 10 2022 – обновленная версия одного из самых популярных смартфонов прошлого года, сочетающая в себе большие возможности и демократичную цену. Эта модель показывает все в самых ярких красках благодаря 6,5-дюймовому дисплею с разрешением 1080x2400 пикселей и частотой обновления кадра 90 Гц. Максимально точно запечатлевать окружающий мир помогают мощная квадрокамера с основным сенсором на 50 Мп и селфи-камера на 8 Мп. Долго работать на одном заряде позволяет батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки.

Версию Redmi 10 2022 с 4/64GB памяти в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 599 рублей, версию с 6/128GB – за 699 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 55 или 64 рубля в зависимости от конфигурации, а на два года – 28 или 33 рубля в месяц соответственно.

Redmi 10C без NFC – смартфон начального уровня с хорошими характеристиками и длительной автономностью. Он располагает большим 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720x1650 пикселей, основной двойной камерой на 50+2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и мощным качественным звуком. Батарея емкостью 5000 мАч позволит ему проработать до 2-3 дней на одном заряде.

Redmi 10C 3/64GB без NFC все желающие могут приобрести за 499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 46 рублей, а на два года – 24 рубля.