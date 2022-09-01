В МТС начались продажи смартфонов и планшетов TCL

В сети салонов и интернет-магазине МТС появились мобильные устройства от бренда TCL. Новый бренд представлен смартфонами TCL 30+ и TCL 20B, а также планшетом TCL 10 TABMAX 4G.

Главная особенность смартфонов и планшетов TCL – поддержка фирменной технологии улучшения изображения TCL NXTVISION. Она позволяет автоматически переводить воспроизводимый SDR-контент в качество HDR при просмотре фото, видео и в играх. С помощью этой функции в режиме реального времени увеличивается детализация картинки, повышается четкость и контрастность, изображение становится ярче, цвета – сочнее, а в темных сценах можно различить полутона.

Смартфон TCL 30+ с 4/128 ГБ памяти все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 759 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год месяцев ежемесячный платеж составит 69 рублей, а на два года – 33 рубля.

Смартфон TCL 20B с 4/64 ГБ памяти единым платежом можно приобрести за 589 рублей, в рассрочку на год – за 54 рубля в месяц, а на два года – за 26 рублей в месяц.

Планшет TCL 10 TABMAX 4G с 4/64 ГБ памяти можно приобрести за 829 рублей, в рассрочку на год – с ежемесячным платежом 76 рублей, а на два года – 37 рублей.

Новинки доступны в рамках акции «Удачная покупка!». Чтобы приобрести понравившееся устройство, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.