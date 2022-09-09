В МТС стал доступнее смартфон HONOR X7. По 2 октября на популярную модель действуют скидки, которые позволят сэкономить 100 рублей при ее покупке. HONOR X7 – это стильный смартфон, который примечателен большим безрамочным экраном, квадрокамерой и продолжительным временем автономной работы.

Модель оснащена 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720 x 1600 точек. Поддержка повышенной частоты обновления картинки до 90 Гц отображает контент более плавно и с меньшими задержками. Для создания качественных снимков в нем предусмотрены квадрокамера на 48+8+2+2 Мп и селфи-камера на 8 Мп. Батарея емкостью 5000 мAч обеспечивает до 20 часов просмотра видео в режиме онлайн или до 49 часов беспрерывных телефонных разговоров. А благодаря наличию быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт всего 10 минут питания от розетки хватает на три часа просмотра видео.

По 2 октября в рамках акции «Для всех» на смартфон HONOR X7 с 4/128 ГБ памяти действует скидка 100 рублей, что позволит всем желающим приобрести его за 599 рублей. При покупке в рамках акции «Удачная покупка!» в рассрочку на год ежемесячный платеж снижен до 54,50 рублей, а на два года – до 27 рублей.