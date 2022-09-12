Fight Club Dota 2 Episode 2 – продолжается регистрация на квалификационные турниры в Минске

Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с видеосервисом VOKA и А1 запускают новый сезон офлайн-турнира Fight Club. К участию приглашаются белорусские поклонники Dota 2. Призовой фонд составит 5000 рублей, а соревнования пройдут в десяти городах.

Квалификационные турниры в Минске уже стартовали. Так, 18 сентября игры пройдут в минском клубе Tarantul – регистрация на них уже началась и доступна для всех желающих по ссылке. Важная деталь: нужно не только собрать собственную команду из пяти человек, но и быть готовым присутствовать на играх лично. Если сформированного состава нет, единомышленников можно найти в соответствующей теме в официальной группе Fight Club. Здесь же размещается вся важная информация: от списков регистрации и расписания игр до актуальных новостей турнира.

Отборочные игры будут проходить в LAN-формате каждые выходные с 3 по 25 сентября включительно. Участников примут 16 клубов-партнеров Белорусской ассоциации компьютерного спорта из десяти городов Беларуси:

• Бобруйска;

• Бреста;

• Витебска;

• Гомеля;

• Гродно;

• Кобрина;

• Лиды;

• Минска;

• Молодечно;

• Солигорска.

Если по какой-то причине у команды не получается принять участие в квалификациях в клубе Tarantul 18 сентября, можно проверить свои силы в любом другом городе, в котором проходит турнир (для Минска это не последние отборочные), также есть возможность зарегистрироваться одновременно на несколько квалификаций и побороться за участие в финале несколько раз.

Финал Fight Club Dota 2 Episode 2 пройдет 8-9 октября в Гомеле на базе компьютерного клуба Platoon. Участникам команд, которые успешно пройдут квалификации, Белорусская ассоциация компьютерного спорта покроет расходы на проезд и проживание.

Все игроки, которые хотят принять участие в киберспортивном состязании и испытать навыки своих команд, могут зарегистрироваться на Fight Club, перейдя по ссылке.