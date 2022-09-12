Fight Club Dota 2 Episode 2 – продолжается регистрация на квалификационные турниры в Минске

Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с видеосервисом VOKA и А1 запускают новый сезон офлайн-турнира Fight Club. К участию приглашаются белорусские поклонники Dota 2. Призовой фонд составит 5000 рублей, а соревнования пройдут в десяти городах.
Квалификационные турниры в Минске уже стартовали. Так, 18 сентября игры пройдут в минском клубе Tarantul – регистрация на них уже началась и доступна для всех желающих по ссылке. Важная деталь: нужно не только собрать собственную команду из пяти человек, но и быть готовым присутствовать на играх лично. Если сформированного состава нет, единомышленников можно найти в соответствующей теме в официальной группе Fight Club. Здесь же размещается вся важная информация: от списков регистрации и расписания игр до актуальных новостей турнира.
Отборочные игры будут проходить в LAN-формате каждые выходные с 3 по 25 сентября включительно. Участников примут 16 клубов-партнеров Белорусской ассоциации компьютерного спорта из десяти городов Беларуси:
• Бобруйска;
• Бреста;
• Витебска;
• Гомеля;
• Гродно;
• Кобрина;
• Лиды;
• Минска;
• Молодечно;
• Солигорска.
Если по какой-то причине у команды не получается принять участие в квалификациях в клубе Tarantul 18 сентября, можно проверить свои силы в любом другом городе, в котором проходит турнир (для Минска это не последние отборочные), также есть возможность зарегистрироваться одновременно на несколько квалификаций и побороться за участие в финале несколько раз.
Финал Fight Club Dota 2 Episode 2 пройдет 8-9 октября в Гомеле на базе компьютерного клуба Platoon. Участникам команд, которые успешно пройдут квалификации, Белорусская ассоциация компьютерного спорта покроет расходы на проезд и проживание.
Все игроки, которые хотят принять участие в киберспортивном состязании и испытать навыки своих команд, могут зарегистрироваться на Fight Club, перейдя по ссылке.
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