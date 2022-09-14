В МТС стал доступнее смартфон Xiaomi Redmi 9C 3/64 ГБ без NFC. По 10 октября популярную модель можно купить по специальной цене за 399 рублей или в рассрочку от 17,35 рублей в месяц.

Xiaomi Redmi 9C – это современный смартфон начального уровня, который отлично справляется со всеми повседневными задачами. Большой яркий дисплей позволит с удобством смотреть видео, искать информацию в интернете и переписываться с друзьями. А внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит до двух дней автономной работы.

Xiaomi Redmi 9C получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 720×1600 пикселей. Специальная текстура задней панели приятна наощупь и предотвращает появление отпечатков пальцев.

Основная тройная камера на 13+2+2 Мп позволяет осуществлять макросъемку и создавать снимки с эффектом размытия фона. Селфи-камера на 5 Мп поддерживает улучшение качества снимков с помощью искусственного интеллекта. Смартфон оснащен тройным слотом, в который можно установить одновременно две сим-карты и карту памяти microSD.

По 10 октября стоимость Xiaomi Redmi 9C 3/64 ГБ без NFC в рамках акции «Для всех» снижена до 399 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 36,28 рублей, а на два года – до 17,35 рублей.