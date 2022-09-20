«Сколково» запускает поиск технологий в области экологии и устойчивого развития

Фонд «Сколково» объявил о запуске нового набора ежегодной акселерационной программы GreenTech Startup Booster для поддержки внедрения технологий в области экологии и устойчивого развития.

Программа проводится при содействии Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В этом году партнерами проекта уже стали ППК «Российский экологический оператор», «Татнефть», «Мосэнерго», «Газпром нефть», «РЖД», «Норильский Никель», «Трубная металлургическая компания», «Сибур», «Северсталь», Helyx, Madkour Group. Ряд крупных компаний объявят о своем участии в ближайшее время. Заявки на участие принимаются до 17 октября на сайте программы.

GreenTech Startup Booster проводится Фондом «Сколково» уже третий год подряд. За это время в отборе приняли участие около 2000 проектов из 190 городов мира. Команды, прошедшие полный конкурсный цикл в 2020-2021 годах, уже доказали свою востребованность и эффективность, получив доступ к инвестиционным и промышленным ресурсам партнеров программы.

GreenTech Startup Booster — крупнейшая в России программа поиска, экспертизы и внедрения инновационных технологий, оборудования, материалов, программного обеспечения в сферах охраны окружающей среды и изменения климата, эффективного использования ресурсов, зеленой энергетики и транспорта, промышленной безопасности и охраны труда, экологичного поведения человека. Цель программы — повышение эффективности реализации проектов в области устойчивого развития и экологии за счет внедрения новых технологий.

Акселератор решает актуальные задачи крупнейших компаний из различных секторов, направленные на ускорение пилотного внедрения и дальнейшего тиражирования инновационных разработок. Это самый масштабный в России проект, вовлекающий разработчиков, производителей и потребителей «зеленых» технологий в решение задачи снижения негативного воздействия человека на окружающую среду.

Технологические инновации во всем мире используются сегодня для разрешения острейших экологических проблем. Большинство стран и крупнейших корпораций переориентируют развитие на реализацию стратегии экологически ориентированного роста. В 2022 году дополнительное внимание при поиске и отборе проектов GreenTech Startup Booster будет уделено импортозамещающим технологиям.