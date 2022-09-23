В МТС начались продажи смартфона POCO C40

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона POCO C40. Новинка отличается впечатляющим временем автономной работы, ярким дизайном, большим 6,71- дюймовым экраном и приятной ценой.

POCO C40 4/64 ГБ позиционируется как доступный смартфон с максимальным временем автономной работы. Кроме того, современный и яркий дизайн гаджета понравится молодой аудитории.

Смартфон получил 6,71-дюймовый дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass и разрешением HD+ (1650x720). Фотомодуль устройства состоит из двух камер 13 Мп + 2 Мп с хорошим для своего ценового сегмента качеством съемки, а также фронтальной камеры на 5 Мп. Кроме того, в смартфоне имеется сканер отпечатков пальцев на задней панели (спрятан в модуль камеры), поддержка Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac). У новинки есть защита от влаги по стандарту IP52, FM-радио, аудиоразъём под наушники на 3,5 мм. Поддерживается быстрая зарядка на 18 Вт.

Мыслительное ядро устройства – восьмиядерный процессор на чипсете JLQ JR510 с максимальной тактовой частотой 2 Гц. Процессор также включает в себя графический ускоритель Mali-G52. А с учетом 4 ГБ оперативной памяти смартфон оказывается одним из самых производительных в своем классе смартфонов начального уровня.

Ключевая особенность POCO C40 – аккумулятор емкостью 6000 мАч. Производитель обещает до 32 часов автономной работы в режиме разговора, до 86 часов проигрывания музыки и до 20 часов воспроизведения видео.

Смартфон POCO C40 4/64 ГБ памяти все желающие могут приобрести единым платежом за 499 рублей. Новинка также доступна в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка!» при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи МТС. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 47 рублей, а на два года – 24 рубля.