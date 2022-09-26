В МТС начались продажи смартфонов realme C30 и realme C35

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфонов realme C30 и realme C35. Привлекательный внешний вид и мощная батарея. Цена на новинки начинается от 19 рублей в месяц.

realme C30 относится к категории смартфонов начального уровня. Новинка получила хороший LCD-экран на 6,5 дюймов с разрешением HD+, процессор UNISOC T612 Octa и ёмкую батарею на 5000 мАч. Смартфон оснащен фронтальной камерой на 5 Мп и основной камерой на 8 Мп. Для удобства пользования сканер отпечатка пальцев находится на боковой стороне смартфона. Цена на realme C30 по акции «Для всех» составляет 369 рублей. Смартфон также доступен в рассрочку для всех абонентов МТС по акции «Удачная покупка!». Ежемесячный платеж в рассрочку на год составит 35 рублей, а на 2 года – 19 рублей.

Старшая модель realme C35 – удачный представитель среднебюджетного сегмента смартфонов. Смартфон получил 6,6-дюймовый дисплей в FHD разрешении. Процессор Unisoc Tiger T616 и 4 ГБ оперативной памяти показывают неплохие результаты в тестах производительности. Аккумулятора на 5000 мАч достаточно на целый день работы смартфона в активном режиме.

Основной фотомодуль состоит из трех камер: основной на 50 Мп, макрокамеры и камеры для портретного режима. Фронтальная камера представлена модулем на 8 Мп. realme C35 представлен в версиях на 64 ГБ или 128 ГБ внутренней памяти. Новинки доступны для всех желающих за 599 рублей и 639 рублей соответственно.

При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж версии на 64 ГБ составит 57 рублей, версия на 128 ГБ доступна за 62 рубля в месяц. В рассрочку на два года платежи составят 30 и 33 рубля в месяц.