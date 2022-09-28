В МТС действует скидка на гаджет при покупке смартфона

В МТС при покупке смартфона появилась возможность дополнительно обзавестись гаджетом со скидкой. Скидка предоставляется по уникальному промокоду и действует как при оплате единым платежом, так и в рассрочку.

Примите участие в акции «Промокод для смарт-устройств» — предъявите уникальный промокод, полученный при покупке определенной модели оборудования в рамках акции «Удачная покупка!», и получите скидку на гаджет.

Чтобы воспользоваться выгодой, в момент совершения покупки необходимо назвать работнику Салона связи промокод, полученный в сообщении при покупке определенной модели оборудования в рамках акции «Удачная покупка!». Также для получения скидки по промокоду необходимо предоставить информацию о наличии подписки на Telegram-канал МТС.

Перечень оборудования, при продаже которого в рамках акции «Удачная покупка!» возможна реализация соответствующих гаджетов в рамках акции «Промокод для смарт-устройств», представлен по ссылке.