В МТС начались продажи флагманских смартфонов Samsung

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи флагманских смартфонов с раскладными экранами: Samsung Galaxy Z Fold 4 и Samsung Galaxy Z Flip 4. Новые смартфоны Samsung можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – смартфон, вдохновлённый модным в 2000-х годах форм-фактором раскладушек. В современном исполнении мы получили два функциональных экрана – в разложенном состоянии 6,7-дюймовый дисплей с матрицей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2640 х1080 и частотой обновления до 120 Гц, а также 1,9-дюймовый дисплей с матрицей Super AMOLED и разрешением 512х260 в сложенном состоянии.

Железо у смартфона полностью соответствует статусу флагмана: процессор на базе чипсета Snapdragon 8+ Gen 1, память объемом 8 ГБ и накопитель 256 ГБ. Основной фотомодуль содержит две камеры по 12 Мп: стандартный с оптической стабилизацией и ультраширокий объективы для панорамных снимков.

Апгрейду подверглась и батарея: в четвертом поколении раскладного смартфона от Samsung установлен аккумулятор на 3700 мАч. Производитель обещает 19 часов беспрерывного воспроизведения видео или 56 часов аудио.

Новинка доступна всем желающим за 3799 рублей. Смартфон также доступен в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка!» при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи МТС. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 346 рублей, а на два года – 185 рублей.

Концепция Samsung Galaxy Z Fold 4 отличается от Galaxy Z Flip 4. Пользователь получает смартфон в сложенном состоянии + планшет в разложенном. Большой экран флагмана в 7,6 дюймов базируется на современной матрице Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176х1812 и частотой обновления до 120 Гц. Малый экран в 6,2 дюйма ничем не уступает: он порадует матрицей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2316х904 и частотой обновления до 120 Гц.

Производительность смартфона также на высоте: он основан на чипе Snapdragon 8+ Gen 1, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ для хранения данных. Смартфон имеет влагозащиту по стандарту IPX8.

Основной фотомодуль включает три камеры: 50 Мп объектив, ультраширокий 12 Мп объектив и телеобъектив на 10 Мп с 3-х кратным оптическим зумом.

Цена на Samsung Galaxy Z Fold 4 составляет 6369 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж 579 рублей, а по рассрочке на 2 года – 315 рублей.