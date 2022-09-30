В МТС снижены цены на ряд смартфонов

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд смартфонов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и смарт-часов. По 3 октября приобрести их по выгодным ценам можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

С 30 сентября по 3 октября 2022 года смартфоны, смарт-часы и другие гаджеты доступны по сниженным ценам. Скидки действуют в рамках акций «Смарт-устройства» и «Удачная покупка!» Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Перечень моделей гаджетов с ценами на них, действующими по 3 октября 2022 года, представлены по ссылке.