Google Meet научилась переводить речь в текст

Google предложила пользователям службы видеоконференций Meet функцию автоматической расшифровки сеансов видеосвязи. Первоначально сервис позиционировался как корпоративный, и новая функция может оказаться востребованной любыми пользователями, которые не хотели бы упустить нечто важное.

До настоящего момента возможность перевода речи в текст приходилось реализовывать при помощи различных сторонних служб, однако теперь это составная часть Meet. Пока расшифровка работает только на английском языке, а в 2023 году разработчик пообещал реализовать поддержку французского, немецкого, испанского и португальского языков. У сервиса Microsoft Teams, одного из конкурентов Meet, расшифровка звонков появилась ещё в прошлом году, и несколько удивительно, что у Google на реализацию функции ушло так много времени.

Работает функция теперь предельно просто — после видеоконференции стенограмма сеанса связи появляется на платформе Google Документы. В перспективе компания пообещала дополнительно расширить возможности Meet и предложить пользователям аналитические сводки, однако сроков реализации новых возможностей в компании пока не указали.

Google также сообщила, что служба Meet теперь поддерживает работу с камерами Huddly и Logitech, оборудованными системами искусственного интеллекта — речь идёт об адаптивном кадрировании, позволяющем постоянно удерживать собеседника в кадре.