Акция в МТС: снижена цена на смартфон vivo Y35

В сети салонов и интернет-магазине МТС стал доступнее смартфон бренда vivo. По 31 октября 2022 года включительно модель vivo Y35 4/128 ГБ будет доступна со скидкой до 120 рублей.

Смартфон vivo Y35 оборудован 6,58-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Высокая яркость обеспечивает четкое изображение даже под прямыми солнечными лучами. Экран умеет фильтровать вредное для глаз синее излучение. Для создания качественных снимков здесь предусмотрены тройная основная камера на 50+2+2 Мп и селфи-камера на 16 Мп. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и функция разблокировки по лицу. Емкий аккумулятор на 5000 мАч поддерживает технологию обратной зарядки.

По 31 октября на смартфон vivo Y35 с 4/128 ГБ памяти при покупке единым платежом действует скидка 120 рублей. Его стоимость в рамках акции “Удачная покупка!" составит 609 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 57,2 рубля, а на два года – 30 рублей.