Новый резидент «Великого камня» займется инновационными противопожарными технологиями

В «Великом камне» состоялась церемония регистрации нового предприятия-резидента ООО «Бел-Чжунбо Аварийно-Спасательное Снаряжение» (КНР). Об этом сообщается на сайте Парка.

В мероприятии приняло участие руководство Администрации и Компании по развитию индустриального парка, а также руководство компании-учредителя в онлайн-формате.

Ключевой продукцией предприятия станут пожарные дроны. Деятельность ООО «Бел-Чжунбо Аварийно-Спасательное Снаряжение» будет осуществляться в следующих направлениях: производство, исследование и разработка высокотехнологичного оборудования для пожаротушения с применением интернет-технологий, проведение послепродажного обслуживания и обучения по аварийной безопасности. 

 

 

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