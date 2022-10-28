В Telegram появилась функция размещения платных постов

В мессенджере Telegram запустили новый способ монетизации эксклюзивного контента, благодаря которому авторы могут создавать платные публикации.

Как сообщает «Код Дурова», эксклюзивные фото- и видеоматериалы будут заблокированы для пользователей до тех пор, пока они не оплатят определенную стоимость. Отмечается, что такой способ монетизации творчества пригодится владельцам открытых и публичных каналов с оригинальным контентом.

На данном этапе функция находится в стадии тестирования, однако пользователи уже могут размещать платные публикации.