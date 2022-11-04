Белорусам в А1 станет доступна линейка смартфонов Huawei nova 10 с мощными камерами

Белорусским покупателям с 7 ноября станут доступны смартфоны новой линейки Huawei nova 10. На выбор сразу три модели – Huawei nova 10 Pro, Huawei nova 10, Huawei nova 10 SE. Модели Huawei nova 10 Pro, Huawei nova 10 выделяет фронтальная камера на 60 Мп и мощная зарядка.

Смартфоны Huawei nova 10 Pro и Huawei nova 10 будут представлены цветами «мерцающий серебристый» и «сияющий черный», а Huawei nova 10 SE – еще и «мятно-зеленым». Первые покупатели смартфонов Huawei nova 10 Pro и Huawei nova 10 получат в подарок смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Active, а Huawei nova 10 SE – беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE.

Huawei nova 10 Pro: фронтальная камера на 60 Мп и 100-ваттная зарядка за 20 минут

Модель получила тонкий и легкий корпус – толщиной 7,88 мм и весом 191 г. «Космический» дизайн навеян орбитальными кольцами. Поверхность красиво мерцает и переливается под лучами света, подобно звездам на небе. Нижняя рамка крайне узкая – всего 2,56 мм, что обеспечивает безграничный обзор.

Флагман Huawei nova 10 Pro выводит на новый уровень качество мобильной фотографии и видеосъемки. В этом ему помогает фирменная технология Huawei Multi-Vision и двойные объективы на передней панели. В частности, 60-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом поддерживает съемку с обзором на 100 градусов и 4K-видео. А портретная камера на 8 Мп обеспечивает двухкратный оптический и пятикратный цифровой зум, чтобы подмечать малейшие детали при макросъемке. Столь мощные объективы редко используются во фронтальных камерах.

Передняя камера также обладает быстрым автофокусом с четырехфазным распознаванием (QPD). Он срабатывает на 30% быстрее обычного объектива и обеспечивает более высокое разрешение портретных снимков. Алгоритмы XD Fusion подстраиваются под разные ситуации съемки и задачи: фронтальное или контровое освещение, эффекты мультиэкспозиции или боке.

На задней панели установлена 50-мегапиксельная камера Ultra Vision. Она использует массив цветных фильтров RYYB флагманского класса, поглощая на 40% больше света в сравнении с обычным датчиком. Мгновенную автофокусировку дополняет нулевая задержка затвора (ZSL), которая особенно полезна в условиях низкой освещенности. Технология AI Snapshot помогает фиксировать лучшие моменты.

Еще одна особенность Huawei nova 10 Pro заключается в функции Dual View Video. Она позволяет вести съемку одновременно с двух ракурсов – общего и крупного плана или передней и задней камерой, что можно использовать, например, для видеоблогов в соцсетях. Это может быть как «разделенный» экран, так и «картинка в картинке».

Камера автоматически переводит фокус на различные объекты, а изображение получается четким даже в затемненном помещении. С помощью функции Follow Focus можно «захватить» героя съемки и следовать за ним во время движения. Если он выйдет из кадра, то камера сама на него сфокусируется, когда он появится вновь.

В Huawei nova 10 Pro используется 8-ядерный процессор и OLED-экран на 6,78 дюйма с закругленными гранями. Дисплей поддерживает 1,07 миллиарда цветов. Частота обновления составляет 120 Гц, а дискретизации – 300 Гц. Экран обеспечивает прекрасную цветопередачу и выразительную «картинку».

Во время игр задействована технология Touch Turbo 2.0: нужно просто встряхнуть смартфон, чтобы активировать кнопки управления. Наслаждаться звуком помогают двойные стереодинамики.

Модель оснащена энергоэффективным аккумулятором на 4500 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку в 100 Вт в режиме SuperCharge Turbo. Полная зарядка батареи занимает 20 минут, а с нуля до 60% или с 20% до 80% – 10 минут. В смартфоне используется жидкостное охлаждение VC Ultra-Generation, которое обеспечивает более быстрое и равномерное рассеивание тепла с помощью искусственного интеллекта.

Huawei nova 10: сверхтонкий корпус, продвинутые камеры и четкий экран

Смартфон Huawei nova 10 удалось сделать особенно тонким – 6,88 мм, а его вес составляет всего 168 г. В корпусе также нашла отражение тематика звездной орбиты на мерцающей и приятной на ощупь поверхности.

Модель также выделяется системой камер. На передней стороне присутствует ультраширокоугольная камера на 60 Мп с поддержкой записи видео в 4K и съемки на 100 градусов. Разрешение «селфи» может достигать 8960 на 6720 пикселей.

В качестве основной – ультракамера Ultra Vision на 50 Мп, способная пропускать больше света за счет массива цветных фильтров RYYB. Присутствует мгновенный автофокус с четырехфазным распознаванием. Объектив позволяет получать четкие и выразительные фотографии даже в плохую погоду или вечернее время. Его дополняют макромодуль на 8 Мп и портретный модуль на 2 Мп для измерения глубины резкости.

Смартфон поддерживает «непрерывный фокус», когда основная камера сама фокусируется на объекте и следует за ним, даже если он на время исчезает из кадра. В режиме макросъемки можно снимать HD-видео, чтобы заснять, скажем, стекающие капли дождя или приготовление омлета.

В смартфоне установлено приложение Petal Clip для создания видео одним касанием. Оно позволяет легко записывать и редактировать видео, накладывать звук, создавать спецэффекты и использовать разные шрифты перед загрузкой в соцсети.

Модель оснащена 8-ядерным процессором и OLED-экраном на 6,67 дюйма с закругленными гранями. Дисплей показывает более миллиарда оттенков, выдает четкое изображение с частотой обновления 120 Гц и имеет низкий уровень энергопотребления.

Смартфон Huawei nova 10 работает от аккумулятора емкостью 4000 мАч, которого хватает минимум на день активного использования. Предусмотрена быстрая зарядка SuperCharge мощностью 66 Вт.

Взаимодействие с другими устройствами максимально упрощено: благодаря функции Super Device можно создать подключение к планшету, ноутбуку или наушникам, перетащив иконку. Присутствует и сервис для групповых видеозвонков MeeTime.

Huawei nova 10 SE: камера на 108 Мп, «звездный» дизайн и вместительная батарея

Смартфон Huawei nova 10 SE – самый доступный в новой линейке. Его дизайн выдержан в общей стилистике: мерцающая текстура и блок камер в форме звездной орбиты. Толщина корпуса составляет 7,39 мм, а вес – 184 г. Смартфон легко помещается в кармане и умещается на ладони.

Для съемок используется впечатляющая 108-мегапиксельная камера с автофокусом, которая позволяет получать изображения разрешением до 12000 на 9000 пикселей. Ей помогают сверхшироугольный объектив на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Предусмотрен и 10-кратный цифровой зум.

Фронтальная камера на 16 Мп прекрасно справляется с портретной съемкой, в том числе в ночном режиме. Разрешение фотографий составляет 4608 на 3456 пикселей, а видео – 1920 на 1080 пикселей.

Модель получила 8-ядерный процессор и OLED-экран на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Дисплей передает более миллиарда оттенков. Смартфон оснащен вместительной батареей на 4500 мАч. Предусмотрена быстрая зарядка SuperCharge мощностью 66 Вт.

Как и другие модели линейки, смартфон Huawei nova 10 SE работает под управлением фирменной оболочки EMUI 12. Для загрузки программ и игр присутствует магазин AppGallery и поисковая система Petal Search. С их помощью можно найти и установить популярные приложения – от Instagram до Telegram. Широко представлены и белорусские сервисы – от мобильных банков до транспортных приложений и служб доставки.

Конфигурации и подарки

Смартфоны линейки Huawei nova 10 будут представлены цветами «мерцающий серебристый» и «сияющий черный». Начальную модель Huawei nova 10 SE можно найти и в «мятно-зеленом» корпусе.

Флагман Huawei nova 10 Pro получил 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а его цена при предзаказе в А1 составляет 1899 рублей. Смартфон Huawei nova 10 доступен в конфигурации 8+128 ГБ за 1499 рублей. Модель Huawei nova 10 SE включает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти при цене в 1099 рублей.

Все три модели будут продаваться в крупных торговых сетях и у мобильных операторов. При покупке смартфона Huawei nova 10 Pro или Huawei nova 10 первые покупатели получат в подарок смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Active, а Huawei nova 10 SE – беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE.