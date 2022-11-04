AMD представила новые видеокарты

ASUS анонсировала видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT в собственном исполнении TUF Gaming. Делиться техническими характеристиками новинок компания пока не готова, однако некоторые детали о них производитель всё же раскрыл.

Оба ускорителя получат массивные системы охлаждения, оснащённые тремя вентиляторами. Толщина видеокарт составит три слота расширения. Обе получат двойную систему BIOS с тихим и производительным режимами работы.

В отличие от эталонных версий Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT, варианты от ASUS получили не два, а три 8-контактных разъёма дополнительного питания. Кроме того, новинки станут первыми игровыми картами от ASUS, которые получат поддержку интерфейса DisplayPort 2.1.

Видеокарта Radeon RX 7900 XTX получила графический процессор с 12 288 потоковыми процессорами, эталонная игровая частота составляет 2,3 ГГц. Карта имеет на борту 24 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 384-битной шины. Модель Radeon RX 7900 XT базируется на GPU с 10 752 ядрами и в эталонном виде обладает частотой 2 ГГц. Данный ускоритель получил 20 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 320-битной шины.

ASUS не сообщила, с какими частотами будут работать GPU в её видеокартах. Также неизвестно и цены анонсированных моделей Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT TUF Gaming. Однако чаще всего ценники на видеокарты этой серии приближены к рекомендованным, которые для указанных видеокарт составляют $999 и $899 соответственно. Компания лишь подтвердила, что новинки появятся в продаже в декабре этого года.