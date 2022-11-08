В России появится система полного контроля интернет-трафика

Роскомнадзор и Минцифры в течение ближайших двух лет создадут в России систему мониторинга маршрутов интернет-трафика и обеспечат её работу. Вместе с этим будет запущена система мониторинга сети связи общего пользования и управления ею. Для создания системы мониторинга маршрутов трафика в течение 2023 и 2024 годов из госбюджета будет выделено 1,2 млрд рос. рублей.

Система мониторинга интернет-трафика позволит Роскомнадзору контролировать передачу данных между операторами и провайдерами связи, а также отслеживать тех, кто уклоняется от исполнения требований регулятора. Разработкой системы будут заниматься специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданного в рамках закона «о суверенном Рунете».

Как именно будет работать система мониторинга интернет-трафика, пока неизвестно. Эксперты предполагают, что система должна стать цифровым двойником каналов передачи данных, точек обмена и потоковых данных, а её основное назначение сводится к контролю точек входа и выхода данных, а также размещению систем контроля трафика. Независимый эксперт в сфере IT сообщил, что после ввода в эксплуатацию системы мониторинга интернет-трафика, не подключённые к системам Роскомнадзора операторы и провайдеры будут вынуждены прекратить работу, поскольку не смогут обмениваться данными или передавать их от своих абонентов клиентам других операторов и провайдеров.

«Система мониторинга нужна для того, чтобы на логическом уровне понимать, как трафик ходит между сетями, и иметь возможность предотвращать DDoS- и BGP-атаки, при которых злоумышленник получает доступ к интернет-соединению другого клиента сети и перехватывает его трафик», — прокомментировал данный вопрос гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.