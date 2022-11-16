С 18 по 22 ноября в МТС будут действовать скидки до 50%

С 18 по 22 ноября в салонах связи и интернет-магазине МТС будут действовать специальные скидки до 50% в рамках различных акционных предложений.

А пока «Черная пятница» не наступила, все желающие могут приобрести новые модели смартфонов, ноутбуков и носимых устройств или воспользоваться уже действующими выгодными предложениями на покупку гаджетов.

Так, недавно в продаже появился ноутбук Huawei MateBook D15 сразу в двух версиях — на базе процессора Intel Core i5 с 8/256 ГБ памяти и Intel Core i7 с 16/512 ГБ памяти. Чипы Intel Core i5 и i7 11-го поколения обеспечивают повышенное быстродействие, поэтому модели на их основе будут полезны профессионалам, которым важна высокая скорость при обработке огромных массивов данных. Подробнее об этих ноутбуках и ценах на них можно ознакомиться в новости.

Также в МТС доступны новые флагманы — смартфоны Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Их отличительными особенностями являются камеры с четкой детализацией изображения и сверхбыстрая скорость зарядки. Смартфон Xiaomi 12T с 8/256 ГБ памяти можно приобрести в рассрочку от 78,3 рубля в месяц, версию Xiaomi 12T Pro с 8/256 ГБ памяти — от 95,7 рубля в месяц, а с версию 12/256 ГБ памяти — от 100 рублей в месяц.

Еще одна новинка в МТС — умные часы Xiaomi Watch S1. Это элегантное многофункциональное устройство позволит вам выглядеть презентабельно и следить за своей физической формой при любых обстоятельствах. В рамках акции «Для всех» умные часы доступны за 699 рублей. Приобрести гаджет в рассрочку можно от 32 рублей в месяц. Подробности — по ссылке.

По 20 ноября в МТС снижены цены на восстановленные смартфоны iPhone 11. При покупке версий с 64, 128 и 256 ГБ памяти единым платежом в рамках акции «Для всех» можно сэкономить 100 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку составит от 76 рублей. Подробнее об этом акционном предложении можно узнать здесь.

Также есть возможность сэкономить на покупке беспроводных наушников Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Этот стильный аксессуар для прослушивания музыки и ведения телефонных разговоров позволит насладиться высоким качеством звука и максимальным комфортом в использовании. Гаджет может приобрести любой желающий за 59 рублей в рамках акции «Для всех».

А еще в МТС действуют сниженные цены на ряд гаджетов Xiaomi. Приобрести с выгодой можно фитнес-браслет Mi Smart Band 6 за 119 рублей, смарт-часы Redmi Watch 2 Lite — за 169 рублей, а беспроводные наушники Xiaomi Buds 3 — за 239 рублей.