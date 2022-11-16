Кластер "Научно-производственная корпорация "Белкосмос" создали в Национальной академии наук. Такое решение принято на заседании бюро Президиума НАН, сообщает БЕЛТА.

"Корпорация "Белкосмос" создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Руководителем кластера выступает председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков", - рассказали в пресс-службе.

В состав кластера вошли организации НАН Беларуси (Объединенный институт проблем информатики, который является головной организацией, УП "Геоинформационные системы", НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов), а также организации, с которыми Академия наук сотрудничает. Это китайско-белорусское совместное закрытое акционерное общество "Авиационные технологии и комплексы", общество с ограниченной ответственностью "КБ Беспилотные вертолеты".

Среди задач корпорации - выработка политики и стратегии развития Беларуси в космической сфере, разработка предложений по формированию программ Союзного государства, СНГ, ЕАЭС, государственных программ и проектов, а также комплекса мер по их реализации. В планах проведение фундаментальных научных исследований в космической сфере, разработка новой конкурентоспособной аэрокосмической техники.

Корпорация "Белкосмос" будет обеспечивать методическую, информационно-консультационную, научную и образовательную поддержку, содействовать внедрению разработок, в том числе перспективных производственных, инжиниринговых и управленческих технологий, новейшего оборудования. В планах также развивать механизмы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и международное научно-техническое сотрудничество.

Координация деятельности по выполнению постановления бюро Президиума Академии наук возложена на Агентство по космической деятельности НАН.