БГУИР и банк ВТБ подписали договор о взаимодействии при подготовке кадров

Ректор БГУИР Вадим Богуш и председатель Правления банка ВТБ Сергей Суслопаров подписали договор о взаимодействии университета с организацией-заказчиком кадров при подготовке специалистов с высшим образованием. Об этом сообщается на сайте вуза.



По условиям договора выпускники БГУИР смогут распределяться на работу в банк ВТБ, который стал базовой организацией вуза. Также студенты смогут проходить там производственные практики, для учебных групп будут организовываться практические и лабораторные занятия. У преподавателей есть возможность попасть в банк ВТБ на стажировку.



Базовая организация будет участвовать в формировании тематики курсовых и дипломных проектов, а также обеспечивать условия для проведения научно-исследовательских, конструкторских и опытно-технологических работ.