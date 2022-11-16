БГУИР и банк ВТБ подписали договор о взаимодействии при подготовке кадров

Ректор БГУИР Вадим Богуш и председатель Правления банка ВТБ Сергей Суслопаров подписали договор о взаимодействии университета с организацией-заказчиком кадров при подготовке специалистов с высшим образованием. Об этом сообщается на сайте вуза.

По условиям договора выпускники БГУИР смогут распределяться на работу в банк ВТБ, который стал базовой организацией вуза. Также студенты смогут проходить там производственные практики, для учебных групп будут организовываться практические и лабораторные занятия. У преподавателей есть возможность попасть в банк ВТБ на стажировку.

Базовая организация будет участвовать в формировании тематики курсовых и дипломных проектов, а также обеспечивать условия для проведения научно-исследовательских, конструкторских и опытно-технологических работ.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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