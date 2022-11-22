В МТС начались продажи смартфонов серии Huawei nova 10

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфонов серии Huawei nova 10. В линейке новинок представлены три модели: Huawei nova 10 Pro, Huawei nova 10 и Huawei nova 10 SE. По 27 ноября первым покупателям новинок доступны дополнительные бонусы – смарт-часы или наушники за 10 копеек.

Huawei nova 10 Pro – флагманская модель, которая получила неординарную фронтальную камеру с двойными объективами и технологией Huawei Multi-Vision. Так, 60-мегапиксельный «сверхширокоугольник» с автофокусом позволяет вести съемку с обзором на 100 градусов в формате 4K. В свою очередь портретная камера на 8 Мп предлагает двухкратный оптический и пятикратный цифровой зум, когда нужно подметить детали. Основная камера представлена 50-мегапиксельной ультракамерой Ultra Vision.

Huawei Nova 10 Pro 8/256GB в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 1899 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 172,70 рубля, а на два года – 86,95 рубля.

Модель Huawei nova 10 особенно тонкая – всего 6,88 мм, а вес новинки составляет всего 168 г. Среди основных отличий – система камер. На передней стороне представлена ультраширокоугольная камера на 60 Мп, а на задней стороне установлена ультракамера Ultra Vision на 50 Мп. Предусмотрен мгновенный автофокус с четырехфазным распознаванием. Снимки получаются четкими и выразительными при любой погоде. Присутствуют макромодуль на 8 Мп и портретный модуль на 2 Мп для измерения глубины резкости.

Смартфон Huawei nova 10 оборудован 8-ядерным процессором и OLED-экраном на 6,67 дюйма с закругленными гранями. Модель работает от аккумулятора емкостью 4000 мАч, которого хватает минимум на день активного использования. В паре идет быстрая зарядка SuperCharge мощностью 66 Вт.

Huawei Nova 10 8/128GB в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 1499 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 136,30 рубля, а на два года – 69,55 рубля.

Самый доступный в новой линейке – Huawei nova 10 SE – также выделяется «космическим» дизайном, тонким корпусом и мерцающей текстурой. Его удобно держать в руке или положить в карман. Модель отличает 108-мегапиксельная основная камера с автофокусом. Также можно использовать сверхшироугольный объектив на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Помогает в съемке 10-кратный цифровой зум. Фронтальная камера на 16 Мп хорошо подходит для портретной съемки.

В смартфоне используется 8-ядерный процессор и OLED-экран на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Модель оснащена батареей на 4500 мАч. В комплекте поставляется быстрая зарядка SuperCharge мощностью 66 Вт.

Смартфон Huawei nova 10 SE, как и другие модели линейки, работает под управлением фирменной оболочки EMUI 12. В нем присутствует магазин приложений AppGallery и поисковая система Petal Search. На смартфон можно установить популярные приложения, вроде Instagram, Telegram и TikTok. Доступны и белорусские сервисы, в том числе все мобильные банки, транспортные приложения, онлайн-такси и службы доставки.

Huawei Nova 10 SE 8/128GB в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 1099 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 99,91 рубля, а на два года – 52,15 рубля.

По 27 ноября для первых покупателей новинок предусмотрены бонусы за 10 копеек: при покупке Huawei nova 10 Pro и Huawei nova 10 будут доступны смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Active, а при покупке Huawei nova 10 SE – беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE.