В БГУИР прошла Международная научная конференция «Информационные технологии и системы»

23 ноября в БГУИР прошла XII Международная научная конференция «Информационные технологии и системы». Пленарное заседание открыл приветственным словом ректор БГУИР Вадим Богуш, сообщается на сайте вуза.



«Так как тематика конференции затрагивает многие сферы жизни, к научному форуму присоединяются не только учёные, которые занимаются разработками, но и специалисты, работающие с результатами фундаментальных исследований на практике. В нашей стране созданы особые условия для развития информационных технологий в разных направлениях. Есть программы по автоматизации и информатизации на промышленных предприятиях, по цифровизации сельского хозяйства. Пускай обсуждение актуальных тем на конференции приводит к высоконаучным результатам, которые будут применяться на практике. Сложные информационные продукты создаются большими командами разнопрофильных специалистов. Например, это может быть связь информатики, медицины и системотехники. На выходе получится современное устройство, улучшающее качество диагностики или профилактики эпидемиологических заболеваний», - отметил Вадим Богуш.

Как отметил член организационного комитета декан факультета информационных технологий и управления Леонид Шилин, конференция - это один из способов привлечь всех членов образовательного процесса к развитию науки.

На конференции было заслушано 78 докладов. Их представляли научные сотрудники и преподаватели БГУИР, магистранты университета из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китая. По тематике выступлений участники разделились на пять секций: «Системы управления», «Интеллектуальные информационные технологии», «Автоматизированные системы обработки информации», «Проектирование встраиваемых систем», «Математическое моделирование и компьютерная графика».