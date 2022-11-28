В МТС подешевели смартфоны iPhone 13

В МТС стали доступнее смартфоны iPhone 13 с объемом памяти 128ГБ и 256ГБ. Приобрести эти модели можно с выгодой до 30%.

Отличительными особенностями модели iPhone 13 являются: яркий 6,1-дюймовый экран с поддержкой технологии True Tone, мощный процессор Apple A15 Bionic, выполненный по 5-нм техпроцессу, «умная» двойная камера, способная снимать видео в разрешении 4K, защита от воды и пыли по стандарту IP68, а также емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки 23 Вт.

В рамках акции «Удачная покупка!» стоимость iPhone 13 со 128 ГБ памяти снижена до 2859 рублей. Кроме того, его можно выгодно приобрести и в рассрочку. Скидка при этом составит до 30%. Оформить смартфон в рассрочку на год можно за 264 рубля в месяц, на 2 года – за 159 рублей в месяц.

Версия iPhone 13 с памятью с 256 ГБ после снижения доступна за 3259 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку на год составит 299,95 рублей, на 2 года – 173 рублей.