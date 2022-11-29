В МТС начались продажи смартфона vivo Y16

В МТС в продаже появился новый недорогой смартфон vivo Y16 3/32GB. Новинку можно приобрести по цене от 20 рублей в месяц.

vivo Y16 3/32GB – это стильная бюджетная модель, среди сильных сторон которой стоить отметить: продолжительную автономность, умные камеры и быстрый сканер отпечатков пальцев.

vivo Y16 3/32GB оснащен 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720×1600 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Дисплей способен автоматически подстраивать уровень яркости в зависимости от окружающего освещения. Функция фильтрации вредного синего излучения поможет глазам не уставать.

На тыльной стороне смартфона расположена двойная AI-камера с основным сенсором на 13 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп позволит получать отличные селфи даже в условиях недостаточного освещения. Для улучшения качества портретных фото предусмотрен режим Face Beauty.

Новинка поддерживает одновременную установку двух сим-карт и карты памяти microSD. Cканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку. Срабатывает он очень быстро – при включенном экране время разблокировки составляет всего 0,23 секунды. Мощная батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает до 18 часов просмотра потокового видео и до 7 часов игр от одного заряда.

Смартфон vivo Y16 3/32GB в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 369 рублей. Смартфон также доступен в рассрочку для всех абонентов МТС по акции «Удачная покупка!». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 41 рубль, а на два года — 20 рублей.