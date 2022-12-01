Плюс Мульти становится основным базовым тарифом Яндекс Плюса

С 29 ноября Плюс Мульти, который позволяет разделить возможности подписки с тремя близкими, станет основным базовым тарифом Яндекс Плюса. Уже сейчас пользователи могут оформить его на год по специальной цене 69 BYN (1,44 BYN на человека в месяц при использовании всех семейных слотов). С этой недели текущие подписчики базового тарифа Плюса получат доступ ко всем возможностям Плюс Мульти и смогут пользоваться им по прежней цене своего тарифа до 1 марта 2023 года.

Яндекс Плюс обновляет тарифы. С 29 ноября все подписчики смогут не только смотреть Кинопоиск, слушать Яндекс Музыку, получать и тратить баллы кешбэка в сервисах Яндекса, но и разделить преимущества подписки ещё с тремя близкими, пользуясь Плюсом на десяти устройствах. При этом у всех четырех человек в подписке будут разные аккаунты, рекомендации музыки и фильмов и свои баллы Плюса.

До 1 марта 2023 все текущие подписчики Плюса смогут пользоваться функционалом Плюс Мульти по прежней цене своего тарифа. После этого их тариф поменяется на Плюс Мульти за 11,99 BYN в месяц, что составляет 2,99 BYN на человека в месяц при использовании всех слотов в подписке — это дешевле, чем базовый Плюс за 5,49 BYN в месяц. Помимо этого, уже сейчас пользователи могут оформить Плюс Мульти на год по специальной цене за 69 BYN или всего за 1,44 BYN на человека в месяц при всех заполненных аккаунтах в подписке. При этом бесплатные периоды и, например, специальные офферы в рамках акций остаются.

«Плюс вырос из подписки только на Яндекс Музыку в полноценный мультисервисный продукт. Мы постоянно расширяем наше предложение, подключаем к Плюсу новые сервисы, снимаем эксклюзивные сериалы и добавляем новые функции. Мы видим, что возможности подписки особенно интересны семьям, что подписка становится постоянным помощником наших пользователей. Поэтому мы решили сконцентрироваться на развитии одного базового тарифа с расширенным функционалом и создали специальное годовое предложение на него», — Андрей Гевак, руководитель Яндекс Плюса.

Тариф Плюс Мульти с Амедиатекой, который предоставляет расширенный доступ к библиотеке фильмов и сериалов на Кинопоиске, а также дает возможность добавить в подписку до трех близких, как и прежде доступен для подключения в Беларуси по цене 15 BYN в месяц.