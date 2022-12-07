В МТС начались продажи смартфонов realme 10 и realme C33

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфонов realme 10 и realme C33. Новинки порадуют отличными характеристиками и емкими батареями, а приобрести их можно в рассрочку с ежемесячным платежом от 18,70 рубля.

realme 10 – модель новой серии, главные козыри которой: мощный процессор, высококачественный дисплей и емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки.

realme 10 оснащается ярким 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Повышенная частота обеспечивает плавный скроллинг и четкую картинку при воспроизведении динамичных сцен. От царапин и повреждений дисплей защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5. Высокая производительность достигается благодаря мощному 8-ядерному процессору Mediatek Helio G99.

Для создания прекрасных снимков в realme 10 предусмотрена двойная камера на 50+2 Мп, работающая при поддержке умных алгоритмов обработки изображения. Насыщенные деталями и цветами селфи поможет получать фронтальная камера на 16 Мп. Аккумулятор с емкостью 5000 мАч позволит наслаждаться длительным временем автономной работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Смартфон realme 10 4/128GB NFC все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 719 рублей. Для новых и действующих абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 65,40 рубля, а на два года – 31,30 рубля.

Версия realme 10 с NFC и 8/128 ГБ памяти по акции «Для всех» доступна за 749 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж за нее составит 68,10 рубля, а на два года – 32,60 рубля.

realme C33 – недорогой смартфон со стильным внешним видом и камерой, которая способна снимать с высокой детализацией. Он оснащается большим 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1600x720 пикселей). Новинка притягивает к себе взгляды благодаря элегантному дизайну корпуса.

Основная камера realme C33 получила модуль с разрешением 50 Мп. В ее настройках доступно множество режимов и функций, которые позволяют получать качественные снимки в разных условиях. Среди них: бьютификация, таймлапс, HDR, суперночной и многие другие. Фронтальная камера на 5 Мп поможет создавать яркие селфи. Продолжительное время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч.

Смартфон realme С33 с NFC и 4/64 ГБ памяти в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 429 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 39 рублей, а на два года – 18,70 рубля.

Версия realme С33 с NFC и 4/128 ГБ памяти доступна за 479 рублей. В рассрочку на год ее можно оформить с платежом 43,60 рубля в месяц, а на два года – за 20,90 рубля в месяц.