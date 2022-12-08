В плеере Winamp появилась поддержка NFT-треков

В очередной версии медиаплеера Winamp 5.9.1 для настольных Windows появилась поддержка NFT-треков. Для доступа к опубликованным в качестве невзаимозаменяемых токенов аудио- и видеофайлам пользователи плеера могут привязывать к нему кошелёк Metamask через браузеры Brave, Chrome или Firefox.

Winamp поддерживает цифровые активы стандартов ERC-721 и ERC-1155 на блокчейнах Ethereum и Polygon, а NFT-треки свободно добавляются в плейлисты и открываются для прослушивания, как и аудиофайлы любого другого формата.

Однако на этом разработчики проигрывателя останавливаться не собираются: в предстоящих обновлениях появится ряд других важных функций. А в начале 2023 года арсенал возможностей программы дополнится многофункциональным кроссплатформенным сервисом, ориентированным на музыкантов.