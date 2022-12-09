Белорусам предложили смартфоны Huawei по новогодним ценам и с подарками

В торговых сетях Беларуси стартовала новогодняя акция на смартфоны Huawei. Несколько моделей стали доступнее по цене, а по некоторым предусмотрены подарки. В частности, при покупке флагмана Huawei Mate 50 Pro или Mate 50 можно получить смарт-часы Huawei Watch GT3 46 мм Active.

Сезон новогодних покупок продлится ровно месяц – с 9 декабря по 8 января 2023 года. Смартфоны Huawei по праздничным ценам можно найти в Минске и регионах. В акции участвует около 10 моделей – от бюджетного смартфона Huawei nova Y70 до статусного камерофона Huawei Mate 50 Pro. Приобрести их можно в крупных торговых сетях: МТС, А1, «5 элемент», «Электросила», «На связи», «Алло» и 21vek.

Смарт-часы Huawei Watch GT3 46 мм Active можно получить в подарок при покупке Huawei Mate 50 Pro – смартфона с лучшей в мире камерой по версии авторитетного рейтинга DXOMark. В нем используются ультракамера XMAGE с 10-фазной регулировкой диафрагмы и поддержкой технологии XD Optics для большей четкости. Смартфон также получил стильный дизайн с паттерном Clous de Paris и аварийный режим при низком заряде батареи. «Умные» часы вручают и покупателям смартфона Huawei Mate 50, который обладает передовыми камерами и элегантным корпусом.

Подарки ожидают и покупателей смартфонов серии Huawei nova 10. К «старшей» модели Huawei nova 10 Pro можно получить смарт-часы Huawei Watch Fit 2. Смартфон выделяется фронтальной сверхширокоугольной камерой на 60 Мп и сверхбыстрой 100-ваттной зарядкой – от 0 до 100% за 20 минут. Такой же подарок предусмотрен к Huawei nova 10 с очень тонким корпусом и мощной «фронталкой». При покупке начальной модели Huawei nova 10 SE дают беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE. Смартфон отличает 108-мегапиксельная камера с автофокусом на задней стороне.

На покупке смартфона Huawei nova 9 SE в новогодний сезон можно сэкономить 100 рублей. При цене в 899 рублей модель обладает отличной камерой на 108 Мп с технологией искусственного интеллекта, быстрой зарядкой мощностью 66 Вт и 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+.

В новогодней акции участвуют и бюджетные смартфоны Huawei nova Y70 со сверхъемкой батареей емкостью 6000 мАч. Версия с 64 ГБ встроенной памяти доступна за 499 рублей. Та же модель, но с конфигурацией 4+128 ГБ стоит 549 рублей (раньше – 599 рублей). Помимо вместительного аккумулятора, смартфон включает 6,75-дюймовый экран с ультратонкими рамками и тройную камеру с разрешением 48 Мп.

Представлен и смартфон Huawei nova Y90 стоимостью 699 рублей. Его отличают FullView-дисплей на 6,7 дюйма с очень тонкими рамками, тройная камера на 50 Мп и вместительная батарея емкостью 5000 мАч.

Сезон новогодних покупок продлится по 8 января включительно. Новые смартфоны Huawei по праздничным ценам или с подарками можно найти в крупных торговых сетях: МТС, А1, «5 элемент», «Электросила», «На связи», «Алло» и 21vek.