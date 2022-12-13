В МТС появилась новая линейка телевизоров TCL

В МТС начались продажи линейки 4К-телевизоров P635 от компании TCL. Эти умные устройства на базе Android, созданные для просмотра фильмов, игр и других развлечений, доступны в рассрочку от 46,95 рублей в месяц.

В линейку P635 вошли три модели диагональю 43, 50 и 55 дюймов. Все телевизоры выгодно отличаются минималистичным дизайном с едва заметными рамками. Соотношение сторон экрана с подсветкой Direct LED стандартное — 16:9, частота обновления составляет 60 Гц. Количество отображаемых цветов достигает 1,07 млрд, а максимальная яркость — 270 кд/м2, контрастность — 5000:1, время отклика — 6,5 мс.

В основе телевизоров серии P635 лежит четырехъядерный процессор AiPQ 2.0 с тактовой частотой 1,3 ГГц, который в сочетании с алгоритмом TCL в режиме реального времени оптимизирует изображение в зависимости от контента, а также подстраивает звук. Качество звука при этом регулируется в зависимости от установленной громкости. Кроме того, фирменная технология TCL по динамическому усилению цвета (HDR) позволяет автоматически оптимизировать яркость цвета, расширяя границы цветовой палитры.

Специально для геймеров в телевизорах имеется разъем HDMI 2.1 с режимом ALLM, который автоматически уменьшает задержки при воспроизведении игр и подбирает лучшие цвета. Кроме того, в числе дополнительного оборудования в телевизоры встроены система передачи данных Wi-Fi 5, а также разъем USB 2.0, что встречается нечасто в недорогих моделях.

Телевизор базируется на платформе Google TV со встроенным Google Ассистентом и магазином приложений. Эта платформа совместима с голосовым помощником Alexa и позволяет управлять девайсом голосовыми командами.

43-дюймовый телевизор TCL 43P635 в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 1083 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут также оформить его в рассрочку на год с ежемесячным платежом 98,10 рубля, а на два года — 46,95 рубля.

50-дюймовая модель TCL 50P635 для всех желающих доступна за 1270 рублей. При покупке в рассрочку на год в рамках акции «Удачная покупка!» ежемесячный платеж составит 115,40 рубля, а на два года — 55,20 рубля.

55-дюймовую версию TCL 55P635 можно приобрести за 1430 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 129,95 рублей, а на два года — 62,15 рубля.