В МТС действуют праздничные цены на ряд устройств Xiaomi и POCO

В сети салонов и интернет-магазине МТС действуют праздничные цены на ряд устройств Xiaomi и POCO. По 8 января смартфоны, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и смарт-часы этого бренда доступны с выгодой до 25%. Скидки действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Стоимость модели Redmi Note 11S 6/128 ГБ при покупке единым платежом в рамках акции «Для всех» снизилась на 20%. Смартфон можно забрать за 799 рублей. Он также доступен в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка!» при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи МТС. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 73 рубля, а на два года – 35 рублей.

Также по сниженным ценам можно приобрести популярную модель Redmi Note 11 в различных конфигурациях. Этот смартфон оснащен большим ярким дисплеем диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и запасом яркости, которого хватит для использования его под яркими лучами солнца. Он позволяет снимать видео и делать фото высокого качества благодаря умной квадрокамере, оснащенной основным сенсором 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и еще двумя сенсорами по 2 Мп каждый. Длительное время автономной работы устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Смарт-часы и фитнес-браслеты Xiaomi — умные устройства, которые оснащены датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Компактный гаджет всегда будет полезен: с его помощью вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях.

С беспроводными наушниками Xiaomi вы сможете ощутить полную свободу от проводов и наслаждаться комфортным прослушиванием. Чаще всего наушники приобретают для смартфонов, но список поддерживаемых ими устройств гораздо больше. Благодаря универсальному протоколу Bluetooth они могут подключаться также к планшетам, компьютерам, ноутбукам и умным часам.

Смарт-часы и беспроводные наушники доступны с экономией до 25 %, фитнес-браслеты предлагаются с выгодой до 20%. Выбирайте понравившуюся модель умных часов от 149 рублей единым платежом или в рассрочку от 6,6 рубля в месяц. Фитнес-браслеты доступны в рассрочку на два года от 5,5 рубля в месяц, а беспроводные наушники — от 2,7 рубля в месяц.

Перечень моделей гаджетов Xiaomi и POCO с ценами и скидками, действующими по 8 января 2023 года, представлены по ссылке.