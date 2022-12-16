С 16 по 19 декабря в МТС по сниженным ценам предлагается ряд гаджетов

С 16 по 19 декабря в МТС по сниженным ценам предлагается ряд смартфонов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и смарт-часов.

Скидки действуют по 19 декабря в рамках акций «Удачная покупка!» и «Смарт-устройства». Чтобы приобрести гаджет со скидкой, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

С максимальной выгодой до 655 рублей доступен смартфон Samsung Galaxy S22+ 8/256GB при покупке его в рассрочку на два года. Сэкономить до 600 рублей можно при покупке смартфона Huawei P50 Pro 8/256GB. По привлекательным ценам также предлагается ряд других смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi.

Смарт-часы можно прибрести с выгодой до 616 рублей при покупке в рассрочку на два года, до 297 рублей при покупке на год и до 510 рублей — на 7 месяцев. Приобретая умные часы единым платежом экономия составит до 460 рублей. Беспроводные наушники и фитнес-браслеты предлагаются с выгодой до 40 рублей при покупке в рассрочку на два года.

Ряд гаджетов с ценами и скидками, действующими по 19 декабря, представлены по ссылке.