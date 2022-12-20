В Орше состоялся финал республиканского конкурса «Информатика без розетки». В этом году он проводится в четвертый раз. На этот раз за победу в семи номинациях боролись 25 учреждений дошкольного образования Беларуси. Всего же на конкурс заявки подали 275 участников, представив на отборочный этап более 750 работ, и только 35 из них вышли в финал. К слову, в текущем году представлены две новые номинации: «Путешествие в страну Информатика», «Домашняя игротека», а также два новых направления: «Робоалгоритмика» по основам робототехники и пилотный проект «Лаборатория открытий». Об этом сообщается на сайте ПВТ.

Обращаясь ко всем присутствующим, заместитель директора Парка высоких технологий Александр Мартинкевич отметил, что «ежегодный конкурс «Информатика без розетки» занимает существенное место в нашем образовательном проекте».

«Для Парка высоких технологий очень важно, что конкурс позволяет участникам проекта познакомиться с идеями своих коллег со всей Беларуси по развитию основ логического и алгоритмического мышления у дошкольников. Одно дело «вариться в собственном соку», и совсем другое – когда ты общаешься с широким кругом единомышленников. Знания – это то, чем надо активно делиться. Конкурс позволяет сформировать базу знаний, опыта, лучших практик. Мы стремимся сформировать эффективное сообщество участников проекта, и в этом деле конкурс – отличный инструмент», – подчеркнул Александр Мартинкевич.

Стоит отметить, что конкурс организован в рамках образовательного проекта, который Парк высоких технологий реализует совместно с Министерством образования Беларуси с 2019 года. Он направлен на развитие логического мышления и формирование алгоритмических навыков и пользуется большой популярностью в детских садах. Так, в этом году он собрал более 8,5 тысяч дошкольников из всех регионов Беларуси.

С видеообращением выступил заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай, отметивший, что «мир стремительно меняется, и информационные технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни».

«Проект «Информатика без розетки» обеспечивает первые шаги детей на пути приобретения ими востребованных в новом цифровом мире знаний и навыков. Одноименный с проектом конкурс «Информатика без розетки» уникален тем, что последующее широкое использование работ из всех его номинаций вовлекает в образовательный процесс и приобщает к увлекательному миру информационных технологий и самых маленьких наших воспитанников, и коллективы педагогов учреждений дошкольного образования», – звучало в видеообращении.

В свою очередь воспитатель гомельского детского сада №140 Татьяна Бескаровайная, чья работа была признана победителем в номинации «Путешествие в страну Информатика», подчеркнула, что «важно не упустить этот момент, научить деток инструментам мышления, алгоритмам, потому что мы живем в век информации и нужно учить ею пользоваться, не тонуть в ней. А информатика как наука об информации, работе с ней, систематизации позволяет с ранних лет научить деток видеть разнообразные явления окружающего мира, устанавливать с ними интересные связи, учиться жить в информационном мире».

Цель конкурса – обобщение и популяризация лучших практик организации образовательного процесса по обучению старших дошкольников основам информатики и алгоритмики без использования компьютера.

Организаторами конкурса в этом году выступили Администрация Парка высоких технологий, главное управление по образованию Витебского облисполкома, Витебский областной институт развития образования и управление по образованию Оршанского райисполкома.