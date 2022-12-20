В Беларусь привезли новейшие планшеты Huawei MatePad SE

В крупных торговых сетях стали доступны новейшие планшеты Huawei MatePad SE. Их выделяют 10,4-дюймовый экран с тонкими рамками, объемное звучание и множество функций для упрощенного управления. Планшеты также обладают защитой глаз и доступной ценой.

Модель представлена в Беларуси разными версиями в цвете «черного графита» по цене от 599 рублей. В частности, доступны планшеты Huawei MatePad SE в конфигурациях 3+32 ГБ с LTE, 3+32 ГБ с Wi-Fi, 4+64 ГБ с LTE и 4+128 ГБ с LTE. Все они уже продаются в сетях МТС, А1, «5 элемент и «Электросила». Версию на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с Wi-Fi можно найти в «Электросиле», а в комбинации 4+128 ГБ с Wi-Fi – в «5 элементе».

Контрастный экран с тонкими рамками и защитой глаз

Планшет Huawei MatePad SE походит взрослым и детям. Модель оснащена ярким 10,4-дюймовым 2K-экраном, который выдает «картинку» высокого разрешения. Это позволяет использовать устройство в качестве мобильного кинотеатра: смотреть фильмы в дороге или анимацию с детьми. А еще – читать новости, листать фотографии и общаться по видеосвязи с коллегами или друзьями.

Дисплей обладает ультратонкими 8,5-миллиметровыми рамками. Полезная площадь экрана составляет 83,6%, что позволяет лучше фокусироваться на экране и контенте.

Планшет включает 4 уровня защиты зрения. Специальный режим можно включить в настройках. Модель получила сертификаты защиты от синего света и мерцания TÜV Rheinland. Присутствует и режим электронной книги.

Фирменная технология фильтрации синего света снижает нагрузку на глаза, а специальный датчик заметит, что планшетом пользуются лежа. Если это затянется, система предложит ограничить активность, чтобы уменьшить вероятность повышения внутриглазного давления и усталости глаз. Схожее предупреждение появится и во время езды по неровной дороге.

Два динамика с объемным звуком и мощная антенна в тонком корпусе

В устройство встроены два динамика для объемного звучания с мощными басами и четкими высокими частотами. Звук остается чистым даже в шумном месте. Технология Huawei Histen 8.0 с тонкой настройкой аудиоэффектов обеспечивает высокое качество звучания. Радует и четкость передачи голоса во время вызовов: специальные алгоритмы выделяют человеческий голос и отделяют его от внешних шумов.

В планшете используется высокопроизводительная антенна, которая эффективно ловит сигнал и обеспечивает стабильное подключение даже при слабой работе сети Wi-Fi. Модель обеспечивает плавную работу во время стримингов, онлайн-занятий и live-трансляций. Можно далеко отойти от роутера и продолжать общаться по видеосвязи.

Модель работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 680. Присутствуют и две камеры – основная на 5 Мп с автофокусом и фронтальная на 2 Мп. В планшете используется вместительная батарея на 5100 мАч.

При этом устройство получилось легким и тонким: его вес – 440 г, а толщина – 7,85 мм. Корпус получил стильный дизайн с изогнутыми гранями. Им удобно пользоваться во время поездок. Планшет выдержит падение и давление в 10 кг, если, скажем, на него случайно сядет ребенок.

Многооконный режим, стопки виджетов и приложение для контроля детей

Модель Huawei MatePad SE работает на операционной системе HarmonyOS 3. Предусмотрен многооконный режим Multi-Window для одновременной работы с двумя приложениями. Так, можно смотреть сериал и попутно совершать покупки в интернет-магазине или переписываться с друзьями в соцсетях. Функция «Суперустройство» позволяет подключить другое устройство в одно касание – достаточно перетащить его значок в центр экрана.

Для большего удобства система может складывать в стопку виджеты одинакового размера или группировать их по заданным критериям. При открытии они отображаются в виде водопада. Для переключения между виджетами нужно провести вверх или вниз, а чтобы изменить порядок – перетащить их. Управление сделано интуитивно понятным.

Представлена и функция App Multiplier, чтобы одновременно выполнять две задачи в одном приложении. Например, можно сравнить два товара на одном экране. Для этого планшет откроет два окна одного и того же приложения.

Для безопасной работы ребенка предустановлено приложение «Дети». Оно контролирует используемые приложения и время, которое ребенок проводит перед экраном. Можно устанавливать лимиты на игры и кинопросмотры. Программа также сама включает функцию защиты зрения.

Приложения в планшет можно установить с помощью магазина AppGallery и поиска Petal Search. С их помощью можно найти и загрузить почти все популярные сервисы и игры. Широко представлены и белорусские приложения – от мобильных банков до онлайн-такси и служб доставки. А групповые видеозвонки удобно совершать в уже установленном приложении MeeTime.

Цена и доступность

Все планшеты Huawei MatePad SE доступны в цвете «черного графита». Версии с Wi-Fi доступны по следующим ценам: 3+32 ГБ – 599 рублей, 4+64 ГБ – 649 рублей, а 4+128 ГБ – 699 рублей. Планшеты с LTE-модулем немного дороже: 3+32 ГБ – 649 рублей, 4+64 ГБ – 699 рублей, а 4+128 ГБ – 749 рублей.

Планшеты в конфигурации 3+32 ГБ с Wi-Fi, 3+32 ГБ с LTE, 4+64 ГБ с LTE и 4+128 ГБ с LTE можно найти в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент и «Электросила». Версия на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с Wi-Fi представлена в «Электросиле», а в комбинации 4+128 ГБ с Wi-Fi – в «5 элементе».