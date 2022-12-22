В России фонд «Сколково» утвердил план поддержки стартапов на 2023-25 годы

На заседании Совета директоров согласовали приоритетные направления развития «Сколково» и планы по финансовой поддержке технологического предпринимательства на будущий год и плановый период до 2025 года.

В целях решения задач технологического суверенитета страны и формирования условий для эффективного раскрытия потенциала 3,5 тысяч сколковских компаний-резидентов в 2023 году начнется реализация нового направления в деятельности Фонда, которое позволит использовать потенциал экосистемы для создания технологических холдингов.

Совет директоров утвердил общую сумму финансовой поддержки технологического предпринимательства в рамках субсидии федерального бюджета на 2023 год превысит 4,6 млрд рос. рублей. Она включает как гранты и возмещения затрат, так и работу в рамках федеральных проектов, операторами которых является «Сколково»:

объем грантовой поддержки на первое масштабное внедрение российских решений в сфере ИТ по федеральному проекту «Цифровые технологии» на 2023 год составит 1 059 млн рос. рублей;

грантовое финансирование в рамках проекта «Взлет - от стартапа до IPO» составляет 855 млн рос. рублей, происходит изменение структуры грантов в сторону увеличения доли микрогрантового финансирования;

объем финансирования на возмещение части затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции в университетские стартапы в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», в 2023 году составит 731 млн рос. рублей;

предоставление грантов на развитие малых и средних дизайн-центров электроники в рамках государственная программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в объеме 467 млн рос. рублей в 2023 году;

объем финансирования на возмещение части затрат бизнес-ангелам, инвестирующим в проекты-участники «Сколково», в 2023 году составит 467 рос. млн рублей;

c 2023 года федеральным бюджетом предусматривается новая субсидия Минфина России на компенсацию части затрат участников «Сколково» на уплату страховых взносов, объем которой в 2023 году составит 1,1 млрд рос. рублей, в 2024 году – 375 млн рос. рублей.

Объем субсидии из федерального бюджета на возмещение таможенных платежей участникам проекта «Сколково» в 2023-2025 гг. остается на уровне 2022 года – 225 млн рос. рублей ежегодно.