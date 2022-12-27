«Белтелеком» и БГУИР подписали соглашение о сотрудничестве

27 декабря национальный оператор электросвязи «Белтелеком» и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор предприятия Юрий Петрученя и ректор университета Вадим Богуш. Стороны договорились о долговременном сотрудничестве в области современных информационных технологий. Об этом сообщается на сайте вуза.



Соглашение позволит укрепить позиции по таким направлениям, как подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, совместное выполнение исследований и научно-технических разработок, интеграция современных информационных и телекоммуникационных технологий в систему образования и др. Для достижения поставленных целей планируется использовать опыт, потенциал и инфраструктуру сторон.

Сотрудничество телекоммуникационного оператора с учреждениями образования имеет многолетнюю историю. В 2022 году оператор подписал соглашения с Белорусской государственной академией связи, Белорусским национальным техническим университетом и другими учебными заведениями. «Белтелеком» создал надежную инфраструктуру для «электронного образования», внедрения цифровых проектов и готов полностью обеспечить потребность учреждений образования в современных телекоммуникационных услугах.