В МТС доступен ряд новых устройств Apple. Приобрести iPhone 14 серии, Mackbook, iPad 9, Watch и AirPods Pro 2 можно как единым платежом, так и в рассрочку. Все представленные модели Apple можно приобрести в рамках акций «Удачная покупка!» или «Смарт-устройства». Гаджеты порадуют своей улучшенной производительностью, длительным временем автономной работы и удобством в использовании.

Ассортимент смартфонов Apple нового поколения представлен моделями iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max Apple. Все модели оснащены яркими OLED-дисплеями с широким цветовым охватом. Плотность пикселей достигает впечатляющей отметки в 460 ppi. Камеры смартфонов с оптическим зумом и стабилизацией позволят делать качественные фото и видео, даже во время ночной съемки. Поддержка технологии True Tone позаботится о здоровье ваших глаз, подстраивая цветовую температуру под окружающие условия и снижая излучение синего света в тёмное время суток. Ежемесячный платеж при покупке iPhone 14 в рассрочку составит от 173 рублей. Подробнее обо всех моделях iPhone 14 и ценах на них — здесь.

MacBook Air 13" 2022 собран на базе нового чипа Silicon M2, который на 18% быстрее предыдущего процессора. Кроме того, на 25-35% выросла его графическая производительность. Реализованные энергосберегающие технологии позволили отказаться от использования вентилятора, поэтому ноутбук работает абсолютно бесшумно. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 425 рублей, а на два года — 230 рублей. Узнать о модели подробнее — здесь.

Apple Watch — умные устройства, которые оснащены датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Компактный гаджет всегда будет полезен: с его помощью вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях. В МТС поступили в продажу умные часы Apple Watch Series 8 и обновленные Watch SE. Новые смарт-часы получили датчик температуры тела и умеют определять попадание в ДТП. Приобрести гаджет в рассрочку можно от 57 рублей в месяц. Подробнее о всех возможностях смарт-часов — здесь.

Apple AirPods Pro 2 — оснащены новым чипом H2, который привнёс ряд изменений в работу устройства. По сравнению с предыдущим поколением, в новой модели эффективность активного шумоподавления улучшилась почти в два раза, а время прослушивания аудио увеличилось до 6 часов без учета зарядного кейса, а с зарядным кейсом — до 30 часов. Футляр поддерживает беспроводную зарядку MagSafe. Также у AirPods Pro 2 появилась возможность регулировать громкость скольжением вверх и вниз по наушнику. Беспроводные наушники AirPods Pro 2 можно приобрести от 45 рублей в месяц при покупке в рассрочку. Подробнее — здесь.

Возращение Apple iPad 9. В МТС вновь стали доступны 10-дюймовые планшеты iPad девятого поколения. Популярную модель компании Apple можно приобрести по цене от 52,17 рубля в месяц. Планшет собран на базе высокопроизводительного чипа A13 Bionic. Устройство поддерживает работу со стилусом Apple Pencil и клавиатурой Apple Smart Keyboard. Высокое качество звука обеспечивают стереодинамики, а четкую запись и передачу голоса — сдвоенные микрофоны. При этом, планшет может целый день работать без подзарядки. При беспрерывном воспроизведении видео полностью заряженной батареи хватит на 10 часов. Подробнее об устройстве — здесь.